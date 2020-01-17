All on 4 - Имплантация и протезирование зубов

19:24

Проблемы с зубами могут возникнуть не только в пожилом возрасте

Из-за отсутствия зубов человек чувствует постоянный дискомфорт, неуверенность в себе и не может полноценно употреблять пищу. Современная стоматология позволяет всего за один день провести имплантацию зубов, а все это возможно благодаря технологии All on 4 .

Что представляет собой технология All on 4?

Протезирование зубов на четырех имплантах – экономически выгодное решение и прекрасная альтернатива костной пластике. Для поддержки зубного протеза будет использовано четыре дентальных импланта. Установка конструкции осуществляется в день операции. Всего за 1 день с помощью инновационной системы, пациент получает новую, яркую улыбку.

Когда применяется?

Применение процедуры осуществляется в случаях, когда пациент имеет сильно разрушенные зубы, подлежащие удалению, или наблюдается повышенная подвижность всех зубов. Частичная или полная адентия, отсутствие костной ткани и дискомфорт при ношении протезов – это также случаи, когда применение данной методики считается целесообразным.

Преимущества

Имплантация зубов Алл он 4 – методика, позволяющая отказать от костной пластики тем пациентам, которые имеют резорбцию или атрофию челюсти. К основным преимуществам нужно отнести:

- возможность имплантации за 1 день;

- эффективность методики;

- стоимость;

- возможность легкой адаптации протеза;

- эстетичность.

Подготовительный этап

Пациенту необходимо сдать все стандартные анализы, которые лечащий врач назначает, когда проводится даже обычная имплантация зубов. Сдача крови на анализы, рентгенодиагностика, сдача аллергической пробы на металлы, пластмассу. Индивидуальная подготовка не нужна.

Установка

После подготовительного этапа, лечащий врач утверждает дальнейший план лечения и согласовывает с пациентом подходящий день для операции. При полном отсутствии зубов, стоматолог сразу приступает к вживлению имплантов, если в челюсти есть зубы, то они удаляются. Когда импланты будут установлены, врач ставит временный несъемный протез.

После успешной операции, стоматолог делает слепок нижней и верхней челюсти пациента, чтобы по ним изготовить постоянные протезы. В большинстве случаев, установка постоянных протезов осуществляется на 3-6 месяц после операции. Процесс приживления происходит достаточно быстро. После остеоинтеграции лечащий врач устанавливает пациенту несъемные протезы, которые могут быть изготовлены из керамики, циркония или металлокерамики.