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В Москве появятся бригады скорых с аппаратом искусственного сердца

15:39 17.01.2020
В Москве появятся бригады скорых с аппаратом искусственного сердца
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Москве появятся бригады "скорой помощи", оснащенные оборудованием, где роль остановившегося человеческого сердца берет на себя специальный насос, прокачивающий кровь по всему организму, параллельно насыщая ее кислородом, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи, главного врача Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николая Плавунова.

"В ближайшем будущем на службу Московской скорой выйдут настоящие "супербригады", оснащенные оборудованием, которое есть далеко не в каждом стационаре. Это оборудование подразумевает применение специальной методики, при которой роль остановившегося человеческого сердца берет на себя специальный насос, прокачивающий кровь по всему организму, параллельно насыщая ее кислородом. Такая процедура называется ЭКМО - экстракорпоральная мембранная оксигенация", - рассказал Плавунов, добавив, что подобная процедура спасения "не реализована пока ни в одном городе мира".

На сегодняшний день проект находится на этапе технической реализации. В ближайшее время городу передадут 2 укомплектованных по последнему слову техники "суперавтомобиля" скорой медицинской помощи.

Реанимационный автомобиль, оснащенный по последнему слову техники, был представлен в рамках ассамблеи "Здоровая Москва", проходящей в эти дни в столице. Автомобиль, по сути, представляет собой реанимационный зал на колесах.

Темы: Москва, Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
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17.01.2020, 17:24
Гость: Казачок то

засланный.
17.01.2020, 16:48
Гость: Конституция РФ

Статья 19
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.
17.01.2020, 16:44
Гость: В остальной России

так и будут ездить без лекарств.
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