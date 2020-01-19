Почти 250 взрослых и детей: Трагедия в России, о которой молчат из-за полутора миллиардов рублей

17:39

В детсадах и школах Дагестана проводят масштабную вакцинацию детворы от кишечной инфекции

Но число пострадавших от аварии в Кизляре продолжает расти. Интересно, что большинство СМИ и телеканалов предпочитают давать сухую сводку или вовсе молчать.

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Количество пострадавших от отравления водой в Кизляре к утру пятницы, 17 января, возросло почти до 250 человек, из которых более половины госпитализированы с диагнозом «кишечная инфекция». Многие пациенты находятся в состоянии средней тяжести. Причина – попадание в водопровод канализационных стоков.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Но эту трагедию с таким количеством пострадавших пытаются вогнать в тень.

Раскрываем неудобные детали.

«Мы привыкли пить воду из-под крана»

Всё началось ещё несколько дней назад, когда в больницы стали обращаться люди с жалобами на боли в животе, сопровождавшиеся характерными для сильного отравления симптомами в виде рвоты и диареи. Меньше чем за неделю число отравившихся уже достигло почти пятидесяти человек. Спустя ещё пару дней таковых было уже в четыре раза больше. По последней информации, 124 человека пришлось госпитализировать.

Хуже всего то, что практически половина из отравившихся, – это дети, у которых слабее защитные свойства организма.

«У нас так привыкли, что воду практически всегда пьют из-под крана – максимум пропускают через фильтры, – рассказала местная жительница Наталья. – Конечно, если пищу готовим, то кипятим, это понятно. Но когда просто нужно попить, то идёт в ход обычная, водопроводная вода».

Собственно, вода как раз и стала источником инфекции: в одном из районов Кизляра произошёл прорыв канализационной трубы, и нечистоты попали в зону водозабора.

Почему не провели оперативное информирование населения о ЧП – большой вопрос

Местные власти о ситуации знали. Более того – о начавшейся эпидемии довольно быстро стали в курсе и в республиканском центре.

Подачу воды населению прекратили сразу же, прорыв трубы с фекалиями устранили, а загрязненную воду слили, продезинфицировали и усилили хлорирование. Трубы прочистили.

Кроме того, сейчас начата экстренная замена ветхого водопровода на новый, для чего прокладывается 250-метровая линия.

Однако оперативного информирования населения почему-то не случилось, хотя изначально было понятно, что несколькими десятками заболевших дело не обойдется.

Проблема ведь в том, что инфекция выявляется не сразу: инкубационный период длится до пяти-семи дней, при этом вовсе не обязательно, что сразу наступят те самые симптомы. Повышается температура – обычно до 37,5 градуса, поскольку организм сам пытается бороться, ощущается першение в горле, а уж потом, когда болезнетворные микробы «осваиваются», добавляется лихорадка, температура подскакивает до 38-39 – и проявляются все прочие неприятные составляющие.

При этом инфицированный человек сам становится источником распространения – заразное состояние длится около двух недель. То есть, в принципе, все, кто контактировал с ним в течение этого времени, автоматически попадают в зону риска.

Таким образом, с большой долей вероятности численность поражённых инфекцией людей будет расти и дальше: по прогнозам медиков, до 25-26 января.

Соцсети: «Очень похоже на диверсию!»

Специалисты оценивают общее количество тех, кто потенциально может быть заражён, в тысячу человек.

В настоящее время в Кизляре работают врачи, направленные туда из Махачкалы – из Республиканского центра инфекционных болезней, профилактике и борьбы со СПИДом. Организована экстренная иммунизация от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии. По домам курсируют полтора десятка бригад фельдшеров, им помогают волонтёры, которые проводят осмотр жителей.

Для людей наладили подвоз питьевой воды, а Роспотребнадзор усилил лабораторный контроль за качеством воды.

«Проводятся родительские собрания, где разъясняется необходимость проведения вакцинации детей, уже завтра врачи приступят к вакцинации школьников», – сообщила Царьграду первый замминистра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева. Свыше 320 воспитанников детсадов уже привиты.

Народ между тем бурлит: нынешняя история с массовым отравлением стала уже четвёртой с начала прошлого года.

Тогда, в январе, точно так же питьевой водой из кранов отравились свыше семидесяти человек в Казбековском районе республики. Затем, через два месяца, с острой кишечной инфекцией были госпитализированы более ста жителей Хасавюрта, а в октябре вспышка произошла в Каякентском районе. Появились даже конспирологические версии – в соцсетях активно обсуждается тема «диверсии».

В России в замене нуждаются свыше 200 тысяч км водопроводов

По информации источников Царьграда, на ситуацию обратили внимание в Москве. Дело в том, что полгода назад, когда в Дагестан приезжала с визитом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, она потребовала заняться именно вопросами очистки воды – соответствующая инфраструктура выпала из поля зрения фактически с момента распада Советского Союза.

Как выяснилось, Дагестану выделялось более полутора миллиардов рублей на решение вопросов по водообеспечению региона, и республиканские власти рассчитывали на получение нового транша на эти цели. Теперь же встанет, по всей видимости, вопрос об эффективности уже потраченных денег.

Впрочем, следует отметить, что ситуация с изношенностью коммунальной инфраструктуры не сильно отличает Дагестан от всех остальных регионов большой страны. В июне прошлого года, например, массовое отравление питьевой водой произошло в пригороде Краснодара, до этого в Шахтах Ростовской области, в других городах.

По оценкам экспертов, в нашей стране в замене нуждаются свыше 200 тысяч километров водопроводов. Это более половины от их общей протяжённости.

Автор: Александр Степанов