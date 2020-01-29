Назван возможный срок появления нового коронавируса в России

12:25

Новый китайский вирус может появиться в России в середине февраля 2020 года, рассказал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов изданию «Фармацевтический вестник».

По мнению Чуланова, риск появления нового типа коронавируса в России довольно высок. Это обусловлено несколькими факторами: передачей вируса воздушно-капельным путем; высоким темпом прироста заболеваемости; возникновением новых случаев заражения в китайских провинциях, граничащих с российскими регионами; завозом вируса в 16 стран; высокой активностью миграции населения между Россией и Китаем.

В свою очередь, китайская сторона передала российским ученым геном нового коронавируса 2019-nCoV, специалисты двух стран будут вместе разрабатывать вакцину, сообщило российское генконсульство в Гуанчжоу.

Как пишет "Интерфакс", именно полученные данные о геноме вируса позволили российским специалистам быстро разработать экспресс-тесты, которые позволяют в течение двух часов идентифицировать вирус в организме человека.

По данным правительства КНР, на утро 29 января было подтверждено 5997 случаев заражения коронавирусом в Китае с учетом Гонконга, Тайваня и Макао, еще 65 случаев подтверждены в 15 других странах. 132 заболевших погибли.

Прирост заболевания за сутки составил 32% (1459 человек). Летальность составляет 2,2 % (132 случая), что ниже, чем у атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) и у ближневосточного респираторного синдрома MERS (36%). Отслежено 65 537 лиц, контактировавших с заразившимися (17 704 - за последние сутки), 59 990 находятся под наблюдением.