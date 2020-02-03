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Россия будет депортировать зараженных коронавирусом иностранцев

14:54 3.02.2020
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Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса (2019-nCoV). 

Вирус был добавлен в перечень особо опасных заболеваний, а это значит, что Россия сможет депортировать зараженных им иностранцев и применять карантин и изоляцию.

Премьер-министр также заявил, что ситуация с распространением 2019-nCoV в России находится под контролем, приняты все необходимые меры.

«В России сейчас есть все необходимые лекарства и средства защиты. Важно, чтобы люди были ими полностью обеспечены и, конечно, чтобы цены в аптеках оставались на прежнем уровне. За этим поручено следить Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору», - цитирует Мишустина РИА Новости.

Напомним, ранее в России были выявлены первые два случая заражения 2019-nCoV, а на Филиппинах была зафиксирована первая смерть из-за коронавируса за пределами Китая.

Темы: Коронавирус, Законотворческая деятельность в России, Болезни и их лечение, Вирусные заболевания и их лечение
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Комментарии читателей
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03.02.2020, 16:35
Гость: Да

Вот что делают китайцы, например:

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"Министерство промышленности и информационных технологий КНР направляет и призывает предприятия страны, которые обладают квалификацией производства медицинских материалов, как можно скорее восстановить производственные мощности, предоставить большую часть изготовляемых материалов городу Ухань и провинции Хубэй. Министерство финансов Китая выделило 1 млрд. юаней городу Ухань и провинции Хубэй для профилактики и контроля заболевания. Центральное правительство КНР организует транспортировку предметов первой необходимости, в частности овощей и продуктов питания, из других провинций для обеспечения жизни 9 млн. уханьцев."
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Этого, конечно, тоже мало...но надо этим тоже заниматься минимум на этом уровне..
03.02.2020, 16:33
Гость: Да

"«В России сейчас есть все необходимые лекарства и средства защиты.

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То есть что, уже известно, чем и как лечить? Да ну?

Это раньше, при Сталине, называлось - лакировка действительности..
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Вот что делают китайцы - из Ж
03.02.2020, 16:19
Гость: Олег

А те, кто их будет депортировать, в противогазах будут или как? А то пока депортируешь, сам его подцепишь.
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