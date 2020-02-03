Россия будет депортировать зараженных коронавирусом иностранцев

14:54

Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса (2019-nCoV).

Вирус был добавлен в перечень особо опасных заболеваний, а это значит, что Россия сможет депортировать зараженных им иностранцев и применять карантин и изоляцию.

Премьер-министр также заявил, что ситуация с распространением 2019-nCoV в России находится под контролем, приняты все необходимые меры.

«В России сейчас есть все необходимые лекарства и средства защиты. Важно, чтобы люди были ими полностью обеспечены и, конечно, чтобы цены в аптеках оставались на прежнем уровне. За этим поручено следить Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору», - цитирует Мишустина РИА Новости.

Напомним, ранее в России были выявлены первые два случая заражения 2019-nCoV, а на Филиппинах была зафиксирована первая смерть из-за коронавируса за пределами Китая.