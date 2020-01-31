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В России у двух человек обнаружили коронавирус из Китая

16:12 31.01.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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В России выявили два первых случая заражения вирусной инфекцией, вызванной новым типом коронавируса. Вирус диагностировали у двоих граждан Китая, находящихся в Забайкальском крае и Тюменской области, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Состояние двоих заболевших оценивается как стабильное, без клинических проявлений и без температуры, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что риска распространения вирусной инфекции в России нет. Больные изолированы, их контакты проверены.

По словам Голиковой, четыре китайских авиакомпании продолжат полеты в Москву. Она также добавила, что Почтовое сообщение и грузоперевозки с КНР останавливать в связи с коронавирусом не планируется.

В Китае с декабря прошлого года, когда вызывающий пневмонию коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Уханя, уже зарегистрировано 9692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного курса лечения из больниц выписан 171 человек.

Коронавирусы - это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в легкой форме, не вызывая тяжелой симптоматики. Однако, бывают и тяжелые формы, такие как ближневосточный респираторный синдром (Mers) и тяжелый острый респираторный синдром (Sars), напомнили в ведомстве.

Темы: Китай, Вирусные заболевания и их лечение, Здоровье
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Комментарии читателей
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31.01.2020, 22:06
Гость: Да

А-у, гражданка Голикова!

Почему даже на данный момент прилетевших проверяют только тепловизорами? Ведь всё известно - температура не сразу появляется, то есть больные прилетают свободно? Их адреса хотя бы известны?

Им всем без исключения надо бы тесты проходить, или потом будут толпы больных..что тогда?

К тому же у некоторых нормальная температура ниже 36,6..я видел людей с нормальной для них температурой 35,даже 34? Правда, только немолодых.. То есть у них 36,6 - уже температура повышенная?

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Австралийцы своих из Китая на отдельный остров собираются селить, до окончания периода карантина.
31.01.2020, 21:19
Гость: Иван Иваныч

Смешно.
31.01.2020, 20:49
Гость: Да

Понятно, всё это может спровоцировать мировой кризис, который и так возможен...

Вопрос уже, конечно, уже не столько в экономике...пока гибнет многовато, десятки процентов от ранее, 10 дней назад, заразившихся... если не удастся как-то растянуть процесс, тоды ой..

К ТОМУ ЖЕ ДИНАМИКА ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ.

На испанку похоже, или чуму...

То есть война была бы, вероятно, легче..

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Надо, чтобы это дошло до начальства..ЧТОБЫ НЕ ТОЛЬКО ПАНИКИ БОЯЛИСЬ, А И РЕЗУЛЬТАТА..
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