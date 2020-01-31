В России у двух человек обнаружили коронавирус из Китая

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В России выявили два первых случая заражения вирусной инфекцией, вызванной новым типом коронавируса. Вирус диагностировали у двоих граждан Китая, находящихся в Забайкальском крае и Тюменской области, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Состояние двоих заболевших оценивается как стабильное, без клинических проявлений и без температуры, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что риска распространения вирусной инфекции в России нет. Больные изолированы, их контакты проверены.

По словам Голиковой, четыре китайских авиакомпании продолжат полеты в Москву. Она также добавила, что Почтовое сообщение и грузоперевозки с КНР останавливать в связи с коронавирусом не планируется.

В Китае с декабря прошлого года, когда вызывающий пневмонию коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Уханя, уже зарегистрировано 9692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного курса лечения из больниц выписан 171 человек.

Коронавирусы - это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в легкой форме, не вызывая тяжелой симптоматики. Однако, бывают и тяжелые формы, такие как ближневосточный респираторный синдром (Mers) и тяжелый острый респираторный синдром (Sars), напомнили в ведомстве.