Китай начал тестировать российский препарат от коронавируса

16:35

Китайские врачи занимаются испытанием российского противовирусного препарата прямого действия «Триазавирин» (по словам разработчиков, эффективен против 15 видов гриппа) для борьбы с коронавирусом 2019-nCov.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы Минздрава Сергея Краевого.

Краевой также отметил, что в настоящее время российским медикам еще не удалось выделить непосредственно штамм вируса у находящихся в России зараженных пациентов.

Напомним, ранее замглавы Минздрава сообщил, что на средства из резервного фонда в России будет закуплено 17 аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и 507 высокочастотных аппаратов вентиляции легких. На эти цели выделено порядка 1,2 миллиарда рублей.

Согласно последним данным, по всему миру число заболевших коронавирусом 2019-nCov уже превышает 20,6 тысячи людей, 427 человек погибло. Сейчас самая сложная ситуация в Китае, но вирус также проник и в другие страны, в том числе Россию.