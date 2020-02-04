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Китай начал тестировать российский препарат от коронавируса

16:35 4.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Китайские врачи занимаются испытанием российского противовирусного препарата прямого действия «Триазавирин» (по словам разработчиков, эффективен против 15 видов гриппа) для борьбы с коронавирусом 2019-nCov.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы Минздрава Сергея Краевого.

Краевой также отметил, что в настоящее время российским медикам еще не удалось выделить непосредственно штамм вируса у находящихся в России зараженных пациентов.

Напомним, ранее замглавы Минздрава сообщил, что на средства из резервного фонда в России будет закуплено 17 аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и 507 высокочастотных аппаратов вентиляции легких. На эти цели выделено порядка 1,2 миллиарда рублей.

Согласно последним данным, по всему миру число заболевших коронавирусом 2019-nCov уже превышает 20,6 тысячи людей, 427 человек погибло. Сейчас самая сложная ситуация в Китае, но вирус также проник и в другие страны, в том числе Россию.

Темы: Коронавирус, Китай, Здравоохранение и медицина в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.02.2020, 17:09
Гость: бывает же такое

А Россия оказывается к встрече короновируса готова.
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