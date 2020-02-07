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В Москве создадут систему по отслеживанию дорогих онкологических лекарств

11:24 7.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Мэрия Москвы объявила о создании системы по отслеживанию движения и списания дорогих лекарств, в том числе для лечения онкологических заболеваний, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заммэра по социальным вопросам Анастасию Ракову.

В частности, планируется дать пациентам возможность видеть препараты, которые им назначали и которыми их лечили в стационаре. 

Кроме того, в ближайшее время планируется сформировать городской онкологический консилиум для пациентов, которым показаны препараты, которые выходят за рамки текущих стандартов. В консилиум войдут руководители химиотерапевтических отделений шести крупнейших многопрофильных онкологических центров. Консилиум будет рассматривать каждый конкретный случай и принимать "публичное решение о вариантах лечения с использованием иных препаратов".

Отмечается, что многопрофильные онкоцентры в 2016 году скорректировали принцип ценообразования на лекарства и стали формировать цену с учетом средней по итогам торгов в Москве и всех регионах России, опираясь при этом на минимальную, зарегистрированную в государственном реестре цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, напомнила заммэра.

"Москва системно усиливает меры по повышению прозрачности и контролю не только за оборотом и учетом назначенных лекарств, но и по другим видам медицинской помощи. Мы совместно работаем с правоохранительными органами, Росздравнадзором и используем все методы в этом направлении, в том числе по выявлению и пресечению возможных нарушений", - добавила Ракова, заверив, что в центре внимания чиновников остается пациент и качество его лечения.

Темы: Аптеки и лекарства в России, Лекарственное обеспечение в России
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Комментарии читателей
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07.02.2020, 15:24
Гость: про качество лечения

Консилиумы в онкодиспансерах запросто ставят пациентам онкологические диагнозы,которых и в помине нет,и травят годами пациентов химией.
И при этом не несут никакой ответственности за неправильно поставленный диагноз,а потом еще пытаются сделать виноватым пациента.
07.02.2020, 14:29
Гость: пенсионер

Может пора создавать предприятия по достаточному выпуску дорогих онкологических лекарств, а не систему по их отслеживанию. И выдавать эти лекарства больным бесплатно.
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