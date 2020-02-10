Импланты зубов в Москве

23:05

Сегодня тема потери зубов и их последующего восстановления является очень щепетильной и болезненной практически для всех слоев населения

Причины банальны, они затрагивает различные жизненные стороны:это и психологический дискомфорт, эстетический недостаток, материальные и функциональные особенности. Но стоматология развивается семимильными шагами, сегодня в её руках самые передовые и эффективные методы и технологии. Хотя, каждому пациенту, планирующему поставить имплантат, точно не будет лишней информация об этой уникальной методике в стоматологии.

Что такое имплант:какие виды бывают

- Имплантат - так звучит это слово с ударением на последний слог лишь у немцев. Обычно люди привыкли произносить "имплант", подразумевая некий предмет из искусственных материалов, который при помощи хирургии заменяет какой-то органа, в данном случае потерянный зуб.

В медицине импланты зубов делятся всего на шесть наименований:

1. Корневидные с формой цилиндра, при этом обрамлены резьбой. Самые популярные из ныне существующих, в основе которых заложен титановый штифт;

2. Пластиночные. Обычно применяются для восстановления переднего ряда потерянных зубов. Метод не новый, но очень популярен;

3. Комбинированные;

4. Субпериостальные импланты. Используются обычно для лиц пожилого возраста и когда все выше перечисленные методы противопоказаны;

5. Мини-импланты направлены на решение эстетической проблемы. Когда пациенту противопоказана полная имплантация;

6. Конструкции для восстановления корневой системы.

Кому и когда нужна имплантация зубов

Показанием к имплантации зубов зачастую является:

- У пациента есть ощутимы дискомфорт из-за отсутствия зубов, мешающий жить, принимать пищу, изменения во внешности;

- Есть промежуток между зубов, при этом ряды расходятся, деформируясь;

- Нарушения прикуса, это, в свою очередь, способствует стиранию эмали;

- Дефекты речи, доставляющие ряд хлопот.

Противопоказания

Стоит отметить, что имплантация - это пока лучший способ для восстановления зубного ряда. Но ряд запретов на установку "инородных" зубов все таки имеется:

- Беременность или кормление грудью;

- Сложные заболевания сердечно-сосудистой системы и их тяжелые формы;

- Эндокринные патологии, костные аномалии, СПИД, туберкулез и прочее;

- Также, пациентам с наркотическими и алкогольными зависимостями стоит опасаться имплантации.



Можно смело сказать, что на данный момент имплантация в некоторых регионах России, особенно Москве, очень хорошо развита, а искусственные зубы мало кто способен отличить от подаренных природой.