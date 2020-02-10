Импланты зубов в Москве
Причины банальны, они затрагивает различные жизненные стороны:это и психологический дискомфорт, эстетический недостаток, материальные и функциональные особенности. Но стоматология развивается семимильными шагами, сегодня в её руках самые передовые и эффективные методы и технологии. Хотя, каждому пациенту, планирующему поставить имплантат, точно не будет лишней информация об этой уникальной методике в стоматологии.
Что такое имплант:какие виды бывают
- Имплантат - так звучит это слово с ударением на последний слог лишь у немцев. Обычно люди привыкли произносить "имплант", подразумевая некий предмет из искусственных материалов, который при помощи хирургии заменяет какой-то органа, в данном случае потерянный зуб.
В медицине импланты зубов делятся всего на шесть наименований:
1. Корневидные с формой цилиндра, при этом обрамлены резьбой. Самые популярные из ныне существующих, в основе которых заложен титановый штифт;
2. Пластиночные. Обычно применяются для восстановления переднего ряда потерянных зубов. Метод не новый, но очень популярен;
3. Комбинированные;
4. Субпериостальные импланты. Используются обычно для лиц пожилого возраста и когда все выше перечисленные методы противопоказаны;
5. Мини-импланты направлены на решение эстетической проблемы. Когда пациенту противопоказана полная имплантация;
6. Конструкции для восстановления корневой системы.
Кому и когда нужна имплантация зубов
Показанием к имплантации зубов зачастую является:
- У пациента есть ощутимы дискомфорт из-за отсутствия зубов, мешающий жить, принимать пищу, изменения во внешности;
- Есть промежуток между зубов, при этом ряды расходятся, деформируясь;
- Нарушения прикуса, это, в свою очередь, способствует стиранию эмали;
- Дефекты речи, доставляющие ряд хлопот.
Противопоказания
Стоит отметить, что имплантация - это пока лучший способ для восстановления зубного ряда. Но ряд запретов на установку "инородных" зубов все таки имеется:
- Беременность или кормление грудью;
- Сложные заболевания сердечно-сосудистой системы и их тяжелые формы;
- Эндокринные патологии, костные аномалии, СПИД, туберкулез и прочее;
- Также, пациентам с наркотическими и алкогольными зависимостями стоит опасаться имплантации.
Можно смело сказать, что на данный момент имплантация в некоторых регионах России, особенно Москве, очень хорошо развита, а искусственные зубы мало кто способен отличить от подаренных природой.