Минздрав сообщил о 70 тыс. случаев осложнений в год из-за ошибок врачей

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Врачебные ошибки ежегодно приводят к осложнениям у 70 тысяч пациентов в год, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

По его словам, к подобным ошибкам относятся: неправильное использование лидокаина, неправильное использование медицинских каталок во время транспортировки пациента "Скорой помощью", ошибочные действия медицинского персонала в критической ситуации.

Так, по словам Мурашко, от неправильного использования лидокоина погибает "не менее 25 человек" в год. "Это просто лидокаин. За последние пять лет мы потеряли порядка 80 человек", - заявил он.

Неправильная эксплуатация каталок становится причиной смерти или тяжелых увечий "минмум 1-2 человек". Мурашко также рассказал об увиденном им видео из роддома, где персонал оказывал экстренную помощь новорожденному. "Совершенно четко видно, насколько персонал безграмотно действует в критической ситуации", - отметил Мурашко.

Мурашко добавил, что безопасность медицинской помощи в России "стала ключевым звеном, в том числе, снижения смертности".

В связи с этим глава Минздрава предложил включить в программу обучения вопросы безопасности оказания медпомощи, ее качества, в том числе безопасного обращения с лекарственными препаратами.

Кроме того, глава Минздрава отметил, что российским медикам не хватает коммуникативных навыков, позволяющих выстроить общение с пациентами. Врачи не умеют налаживать контакт и нормальное взаимодействие с пациентом, что рождает жалобы последних.

"То, что мы сегодня создаем - это классические профессиональные навыки, с которыми мы с вами работаем, именно формирующие врача. А навыки, которые относятся к soft skills ("мягкие навыки", набор универсальных компетенций - прим ред.), по-прежнему уходят на второй план. Человек, приходящий в практическое здравоохранение, абсолютно не способен к эмпатии, коммуникации и так далее", - констатировал он.