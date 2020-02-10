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Минздрав сообщил о 70 тыс. случаев осложнений в год из-за ошибок врачей

07:55 10.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Врачебные ошибки ежегодно приводят к осложнениям у 70 тысяч пациентов в год, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

По его словам, к подобным ошибкам относятся: неправильное использование лидокаина, неправильное использование медицинских каталок во время транспортировки пациента "Скорой помощью", ошибочные действия медицинского персонала в критической ситуации.

Так, по словам Мурашко, от неправильного использования лидокоина погибает "не менее 25 человек" в год. "Это просто лидокаин. За последние пять лет мы потеряли порядка 80 человек", - заявил он.

Неправильная эксплуатация каталок становится причиной смерти или тяжелых увечий "минмум 1-2 человек". Мурашко также рассказал об увиденном им видео из роддома, где персонал оказывал экстренную помощь новорожденному. "Совершенно четко видно, насколько персонал безграмотно действует в критической ситуации", - отметил Мурашко.

Мурашко добавил, что безопасность медицинской помощи в России "стала ключевым звеном, в том числе, снижения смертности".

В связи с этим глава Минздрава предложил включить в программу обучения вопросы безопасности оказания медпомощи, ее качества, в том числе безопасного обращения с лекарственными препаратами.

Кроме того, глава Минздрава отметил, что российским медикам не хватает коммуникативных навыков, позволяющих выстроить общение с пациентами. Врачи не умеют налаживать контакт и нормальное взаимодействие с пациентом, что рождает жалобы последних.

"То, что мы сегодня создаем - это классические профессиональные навыки, с которыми мы с вами работаем, именно формирующие врача. А навыки, которые относятся к soft skills ("мягкие навыки", набор универсальных компетенций - прим ред.), по-прежнему уходят на второй план. Человек, приходящий в практическое здравоохранение, абсолютно не способен к эмпатии, коммуникации и так далее", - констатировал он.

Темы: Реформа здравоохранения в России, Здравоохранение и медицина в России, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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10.02.2020, 10:07
Гость: Не мешайте работать благородно!

"Благородство на хлеб не намажешь", "Я не враг своим детям", "Тебе что, не нужны деньги", "С таким подходом к делу умрешь в нищете", "Предателей и стукачей не любит никто" - такие фразы слишишь от коллег в белых халатах.

Мошенничество (осознанные ошибки)в следующем: врач-клиницист, врач-лаборант и врач-фармацевт в предварительном сговоре. Схема взаимовыгоды.

Врач-клиницист направляет только в "проверенные" сеть лабораторий "мирового стандарта". Лаборатории видят, что в направлении нет буквы "К"(контроль), пишут заключение с заболеванием, часто несуществующем, который никто не докажет и не перепроверит (потому что делала "тест-система").

На основании диагноза "от балды" пациент-буратино направляется в проверенную аптечную сеть с "неподдельными лекарствами". От суммы купленных препаратов откат.
После "лечения" повторное направление в "лабораторию", в направлении стоит уже буква "К"(контроль). Лаборатория должна написать все нормально, потому что в следующий раз клиницист не направит больного к ним, а будет искать другую "хорошую лабораторию", которая пишет что надо.

После нескольких курсов такого " ошибочного" лечения болезнь усугубляется настолько, что уже нет возможности ее вылечить.

Не место нищим врачам в системе оказания медуслуг!
10.02.2020, 10:04
Гость: вот только

новый министр забыл про постановку неправильных диагнозов,особенно онкологических,когда годами травят людей химией.
При этом виновных нет:ни лечащий врач,ни консилиум.
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