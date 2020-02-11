Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 37 субъектах РФ

08:49

Недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 37 субъектах России, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы Роспотребнадзора.

"Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 37-ми субъектах Российской Федерации, а также в 9-ти центральных городах субъектов Российской Федерации (без превышения эпидемического порога по субъекту Российской Федерации)", - отмечается в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, чаще всего болеют дети 7-14 лет и взрослое население. Среди вирусов чаще всего встречается вирус гриппа В.

Во время подготовки к предстоящему эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом в стране было привито более 73,95 млн. человек (50,5% от численности населения).

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.