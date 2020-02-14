Инсульт - самая распространенная причина инвалидности

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Каждый десятый россиянин умирает от инсульта. Это также самая распространенная причина инвалидности

Риск его возникновения возрастает с возрастом, но в настоящее время поражает и молодое поколение.

Инсульт является второй причиной смерти во всем мире и является наиболее распространенной причиной инвалидности среди взрослых. Из-за него около 40 процентов госпитализированных, пациенты неврологических отделений.

90% пациентов с острым инсультом госпитализируются в больницы. По нашим оценкам, 50–60% пациентов попадают в больницу в первые несколько часов после начала инсульта. Важно, чтобы конкретное лечение, которое используется при инсульте - тромболизис, включающий введение лекарства, которое растворяет сгусток крови — это должно быть сделано максимум через 4,5 часа после появления первых симптомов заболевания.

14-15% людей подвергаются операции. Было бы отлично если бы врачи проводили тромболизис у 30 процентов пациентов.

Второй, не менее эффективный способ лечения пациентов с инсультом — это тромбэктомия. Он заключается в удалении материала из сосудов головного мозга, который закрывает сосуд (эмболия сердца или тромб). В этом случае процедуру следует проводить не позднее, чем через 6 часов после появления первых симптомов инсульта. Однако здесь данные несколько хуже.

Кроме того необходимо обеспечить более распространенную реабилитацию после инсульта. На данный момент, в течение месяца после инсульта, только 16 процентов пациентов реабилитированы. Между тем, эта цифра должна быть около 30-40 процентов.

На это влияет недостаточное количество реабилитационных центров и их перегрузка. Эта проблема может быть частично решена путем реабилитации пациентов, находящихся в лучшем состоянии, в отделениях дневного ухода или оказания им специализированной помощи на дому.

80% риска инсульта - это модифицируемые факторы, то есть гипертония, курение, абдоминальное ожирение, неправильное питание (включая высокое содержание соли, сахара, жира), отсутствие физической активности. Диабет и потребление алкоголя, болезни сердца, липидные расстройства и психо-социальные факторы.

Что касается последнего вопроса, то большое внимание уделяется постоянному стрессу, бедности и загрязнению воздуха, что влияет на большинство случаев сосудистых заболеваний, включая инсульт.

Риск развития инсульта увеличивается с возрастом. Средний возраст заболеваемости составляет около 70 лет, но регистрируется все больше случаев инсульта у более молодых пациентов, например, в возрасте до 65 лет.

Когда речь идет об эффективной профилактике и лечении инсультов, рецепт улучшения ситуации заключается в сокращении различий в стандарте услуг, предоставляемых в ближайшие годы.

Мы имеем дело с ситуацией, когда пациентка, перенесшая инсульт, попадает в больницу в очень разное время, либо быстро, а иногда медленнее. И время в этом случае имеет решающее значение. По-прежнему существуют значительные различия в оснащении больниц.

В каждом отделении по лечению и профилактики инсульта должен быть круглосуточный компьютерный томограф и - для выполнения тромбэктомии — легкий доступ к магнитно-резонансной томографии. Однако, иногда бывает, что даже если в больнице есть нужное оборудование, ему не хватает персонала.

Например, нет радиологов, которые дежурят 24 часа в сутки. Иногда эту проблему пытаются решить телерадиологией, но она не всегда работает должным образом. Ответ приходит слишком поздно, например, через час, и известно, что время истекает. Решение о проведении тромболизиса должно быть принято в течение максимум 40 минут после прибытия пациента в больницу.