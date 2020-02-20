Почему мы стареем и как замедлить этот процесс

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Стрессы, неправильный рацион питания, плохая генетика, отсутствие качественного ухода за кожей, неправильно подобранные косметические средства приводят к преждевременному старению

Конечно, ограничить себя от проблем нереально, но включить в свою повседневную жизнь качественный и регулярный уход за организмом можно.

Фото с сайта pixabay.com

К сожалению, эликсира молодости пока не существует, но выглядеть моложе своих лет может каждая женщина и для этого не нужного много. Достаточно следить за собой, подобрать правильную систему ухода за кожей, избавиться от вредных привычек и добавить в свою жизнь побольше движения и приятных моментов.

Также обязательно надо поддерживать организм внутри, чтобы он мог бороться с неисправностями и налаживать процессы регенерации максимально быстро. Для этого нужны ресурсы. Конечно, употребление комплексов витаминов и минералов качественно улучшит ситуацию, но основной массив энергии и полезных веществ организм берет с пищи.

Диетологи рекомендуют включить в свой рацион продукты, имеющие в себе геропротекторные вещества. Систематическое употребление грибов или водорослей поможет повысить стрессоустойчивость клеток и даст им возможность самостоятельно возобновляться. Не обязательно употреблять грибы только в салатах. Супы с этим продуктом быстрее усваиваются организмом и приносят большую пользу.

Фото с сайта pixabay.com

Употребление лука и цитрусовых помогает бороться с преждевременным старением на генетическом уровне. Необязательно сразу кушать целый лук или постоянно переедать апельсины, просто включить эти продукты в свой рацион и сочетать их с другими компонентами. Полезными свойствами обладают также яблоки, которые можно не только употреблять внутрь, но и делать на их основе пилинги и фруктовые маски.

Организму нужна вода, об этом знают все, но почему-то только немногие стараются придерживаться рациона и выпивать достаточное количество жидкости. Для полноценного функционирования органов, быстрого возобновления клеток и качественного обмена веществ достаточно выпивать 1,5-2 литра чистой воды. Это благотворно влияет не только на сам организм, но и на внешний вид в целом. Ведь только уходовыми средствами добиться достаточного увлажнения кожи нереально.

Регулярная физическая нагрузка поможет не только держать тело в тонусе, но и наполнит организм энергией и силой. Это важно, ведь мышцы укрепляются, кожа становится подтянутой и упругой, а тело выглядит намного бодрее. Неважно, утренняя пробежка или систематические занятия в спортзале, главное – получать удовольствие от процесса и возможность сжечь лишние калории.

© KM.RU, Алексей Белкин

Органичным дополнением к занятиям спортом будут процедуры массажа. Его можно делать не только для отдельных частей тела, но и для лица, ведь косметический массаж считается качественным дополнением к уходовым процедурам. Курс такого массажа может замедлить процесс старения кожи и даже убрать первые возрастные морщинки.

Разгрузочные дни являются обязательной практикой для тех, кто хочет выглядеть молодо и красиво. Это важно для организма, поскольку выводятся лишние шлаки и токсины, запускаются процессы обмена веществ и регенерации клеток. При этом можно избавиться от лишних килограмм и почистить кожу от высыпаний. Косметологи советуют делать разгрузочные дни на зеленом чае.

Для борьбы с морщинами и возрастными изменениями можно использовать травяной лед. Для этого запаривается отвар на основе ромашки, хвоща полевого или шавлии и заливается в формы для льда. Использовать метод растирания со льдом можно регулярно раз в день на протяжении 10-15 дней, после сделать небольшой перерыв, чтобы последить реакцию кожи.

В большинстве случаев уже после первого курса кожа становится гладкой, разглаживаются мелкие морщины, а обладательницы комбинированной и жирной кожи могут похвастаться сужением пор. Обязательно после протирания льдом кожу подпитывать кремами и применять сыворотки. Появление покраснений считается нормальным, но ощущение дискомфорта или болевые ощущения в процессе указывают на то, что лучше прекратить процедуру и выбрать другой, менее проблематичный, метод омоложения.

Сыворотки и маски для лица – неизменный элемент качественного ухода за кожей. Не нужно ограничивать себя только одним типом масок, ведь эффект будет только от комплексного воздействия. Очищение, тонизирование, питание регулярно должны быть в системе ухода. Что касается выбора сывороток, то их подбирают под индивидуальные проблемы кожи.

Ухаживать за собой – приятно. Главное, делать это регулярно и качественными средствами и тогда результат не заставит себя долго ждать.

