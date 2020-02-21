В Роспотребнадзоре заявили о росте лекарственной устойчивости ВИЧ

14:24

В Роспотребнадзоре заявили, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) стал более устойчив к лекарственным препаратам, пишет "Интерфакс".

Ведомство отмечает рост постепенного распространение лекарственной устойчивости ВИЧ среди так называемых наивных пациентов, то есть тех, кто ранее не принимали лекарства от ВИЧ. За последние четыре года резистентность вируса была обнаружена у 5,2% таких пациентов.

В Роспотребнадзоре говорится, что полученные данные "свидетельствует о рискованной ситуации" по ВИЧ.

Отмечается, что снижение темпов инфицирования ВИЧ в 2019 году составило 7,5% - около 80,1 тысяч случаев по сравнению с 85,9 тысячами в позапрошлом году. Всего в прошлом году, по предварительным данным, в России проживало 1,068 млн россиян с диагнозом ВИЧ-инфекция.

В настоящее время сохраняется тенденция заражения ВИЧ среди людей активного трудоспособного возраста, преимущественно ВИЧ диагностируется (70%) у россиян 30-49 лет. Вместе с тем, отмечается рост количества детей и подростков, инфицированных ВИЧ: на наблюдении состоит 11 тысяч детей, из них более 50% в возрасте старше 11 лет, 16,9% - в возрасте 8-10 лет.

Вместе с тем доля впервые выявленных молодых людей (15-20 лет) с ВИЧ снизилась с 1,6% в 2016 году до 0,8% в прошлом году.

В 2018 году, по данным Росстата, ВИЧ-инфекция была причиной более половины от всех смертей от инфекционных заболеваний (56% - 20,6 тыс. человек).

За весь период наблюдения умерли 355 тысяч инфицированных, в том числе 33,6 тысяч человек в 2019 году, сообщает Роспотребнадзор (снижение на 8,9% по сравнению с 2018 годом, но увеличение по сравнению с прошлыми годами, 2017 год - 31 тыс., предыдущие годы - 30 тыс., 27 тыс.). Ведущая причина летальных исходов среди инфицированных ВИЧ - туберкулез. За ним следует различные пневмонии, злокачественные новообразования, токсоплазмоз головного мозга, кандидоз.