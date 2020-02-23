Остеохондроз - что это и как с ним бороться

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Очень многим из нас знакомы боли в области позвоночника

Боли в шее, и плечах, чувство усталости и тяжесть, острая боль в лопатках и боли в пояснице. Все эти болевые синдромы (ощущения) различной продолжительности и интенсивности чаще всего имеют одну причину. Все это проявления остеохондроза – последствия сидячей работы.

Фото с сайта arsmedika.ru

Все мы не один раз слышали об этом недуге. А мучается от него, по известным данным, почти каждый второй. Остеохондроз – что это? Как он появляется и протекает? Как с ним эффективно бороться?

Остеохондрозом называется процесс поражения позвоночного столба, причиной которого является дегенерация межпозвонкового диска. По мере прогрессирования этой болезни поражаются соседние позвонки, связки позвоночника и межпозвоночные суставы. Позвоночник полностью или местами становится болезненным и малоподвижным. Бывает остеохондроз поясничный, грудной и шейный, в зависимости от размещения.

Если посмотреть еще дальше, то поражение межпозвонкового диска берет начало с его плохого питания. Причина всем известная, то есть через плохое питание диск теряет гибкость и эластичность; внутридисковое давление понижается и сам межпозвонковый диск опускается, теряя, при этом, свои амортизирующие качества. Отсюда боль и скованность.

От качества кровоснабжения напрямую зависит питание межпозвонкового диска. Правильно развитые паравертебральные (околопозвоночные) мышцы изобильно пополняются кровью, а значит и незаменимыми полезными веществами. Следовательно, поступающая в эту область кровь насыщает в равной мере позвонки и межпозвонковые диски.

Правильно ли развиты мышцы спины многих людей? Как влияет городской образ жизни на появление и развитие остеохондроза, когда человек много сидит, но мало двигается? Ответы неприятные. Остеохондроз – это в некотором роде эпидемия современного общества. В основном мучается от него трудоспособная часть населения.

Фото с сайта emmaclinic.ru

Что же нам делать? Как с ним бороться? Первое, что советуют все врачи, это уменьшить влияние факторов, которые провоцируют остеохондроз. Что же это значит? Продолжительное и неправильное положение тела, разовые или регулярные нагрузки, связанные с поднятием тяжестей. Все это – негативные причины, которые влекут за собой остеохондроз. А что относительно пробежек, ходьбы, гимнастики и плавания, нацеленной на укрепление мышечного корсета? Все это обязательная профилактика болезней позвоночника.

Во многом лечение остеохондроза зависит от состояния мышц больного, стадии заболевания и, практически, от болевых ощущений (синдромов). Причину остеохондроза, то есть межпозвонковый диск, лечить, как правило, бесполезно (если только это не критический момент, например грыжа).

В большинстве случаев суть лечения заключается в том, чтобы снять болевые ощущения (синдромы) и реабилитировать оптимальное состояние мышц спины и паравертебральной зоны. Наряду с этим вполне необходимы мануальные воздействия как на мышцы паравертебральной зоны, так и на сам позвоночник. Приемы мануальной терапии и классического массажа очень результативно помогают выздоровлению больного.

Фото с сайта pixabay.com

Вслед за этим желательно пройти курс ЛФК, с дальнейшим укреплением мышечного корсета. Гимнастические упражнения, которые направлены на поддержание ослабленных мышц спины, вызванной остеохондрозом, зависят от характера нарушений осанки.

Остеохондроз – это заболевание, которое невозможно победить раз и навсегда. Упорство в борьбе и победа в постоянстве. Задача этой борьбы в поддержке позвоночного стержня в правильном состоянии. Систематические нагрузки и налаживание хорошего кровоснабжения на этом участке являются ключом к здоровому позвоночнику и победе над остеохондрозом!

