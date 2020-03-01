10 народных рецептов против ангины

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Ангина или острый тонзиллит – это воспалительное заболевание небных миндалин

Встречается оно в любом возрасте, но больше всего ему подвержены именно дети.

Миндалины являются одним из органов иммунной системы человека, который служит своеобразным барьером верхних дыхательных путей для проникновения различного рода инфекций.

Фото с сайта pixabay.com

Случается, что миндалины засоряются. Это происходит из-за того, что в них накапливаются остатки пищи, погибших клеток, прогрессируют различные бактерии. Следствием этого является образование казеозных пробок с довольно неприятным запахом, которые в свою очередь служат благоприятной средой для микробов.

Тонзиллит бывает как острым, так и хроническим. Острая ангина возникает внезапно, сопровождается высокой температурой и общим ухудшением состояния организма.

Главный симптом – покраснение и острая боль в горле. Чтобы правильно поставить диагноз, лучше всего проконсультироваться со специалистом.

Однако лечить такое заболевание можно и в домашних условиях.

Кукушкины слезки

Для этого рецепта понадобится 1-2 цветка «кукушкины слезки» или «трясунки». Все очень просто. Растение помещают в ротовую полость, тщательно пережевывают и проглатывают. После приема появляется небольшое першение в горле, поэтому более двух цветков употреблять не рекомендуется.

Йод

Эффективным методом при ангине является полоскание горла. На один стакан теплой воды понадобиться 4-5 капель обычного йода, по чайной ложке соли и пищевой соды. Полученным раствором нужно полоскать горло до полного исчезновения болевых симптомов.

Эвкалипт

В кастрюле вскипятить пол-литра воды. Пока вода закипает, добавить столовую ложку листьев эвкалипта и поварить их 2-3 минуты. Настаивать полученный отвар около получаса, затем процедить. Полоскать горло теплым отваром несколько раз в день.

Чай из чабреца

Чабрец – незаменимый помощник при ангине и различных заболеваниях горла. В растении содержится множество полезных элементов, дубильные вещества, смолы, жиры, кислоты и витамины, а также оно обладает антисептическим и дезинфицирующем воздействием на организм.

На пол-литра горячей воды нужна 1 столовая ложка чабреца. Заваренную смесь нужно накрыть и дать настояться 15-20 минут. Настой процедить и пить вместо обычного чая.

Ментол

Для лечения верхних дыхательных путей используют различные ингаляции.

Вскипятить 250 мл воды и добавить в нее 10-12 капель ментолового масла или мяты и 5 капель масла чайного дерева. Вдыхать на протяжении 7-10 минут, стараясь не обжигать паром носоглотку.

Фото с сайта anginamed.ru

Компресс из картофеля

Средство хорошо применять на первичных стадиях заболевания.

2 средние картофелины помыть, сварить в кожуре и слить воду. Корнеплод следует растолочь до кашеобразной массы и ровным слоем выложить на ткань. Такой компресс нужно наложить на шею. Для достижения лучшего эффекта можно оставить на ночь.

Свекла

Еще один уникальный отвар можно приготовить из обычной свеклы. Овощ вымыть и отварить до готовности. Получившейся отвар процедить, охладить и полоскать им больное горло несколько раз в день. Воспаление проходит за считанные дни!

Пихтовое масло

Пихтовое масло активно используется при лечении различных заболеваний горла. Смазывать воспаленные миндалины следует ватной палочкой или тампоном, смоченным в масле. Также можно делать компрессы, растирать им шею и грудную клетку.

Бесподобное алое

Фото с сайта pixabay.com

Алоэ – панацея от многих заболеваний. Если оно растет дома, оно, безусловно, пригодится при лечении тонзиллита.

Несколько листьев алое промыть и мелко нарезать. Затем поместить в банке, добавить пол стакана сахарного песку и поставить в темное место на 3 дня.

Полученную смесь залить 1 стаканом водки и настаивать еще 3 суток. Смесь процедить и употреблять внутрь по чайной ложке до приема пищи.

Волшебные травы

Понадобится кора дуба, зверобой, шалфей и цветы бузины в одинаковых пропорциях. На один стакан кипятка (90-95 градусов) нужны 2 столовые ложки смеси природных компонентов. Настаивать отвар следует 15-20 минут, процедить и использовать для полосканий.

