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Правительство выплатит более 1 млрд рублей за раннюю диагностику рака

13:25 5.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Более 1 миллиарда рублей будет направлено на поощрение медицинских работников за диагностику онкологических заболеваний, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Свыше 1 миллиарда рублей направим на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за качественную диагностику онкозаболеваний", - в частности сказал он в ходе заседания правительства.

Мишустин отметил, что это необходимо для стимулирования ранней диагностики рака.

"Наша основная цель - добиться ранней диагностики рака", - резюмировал он.

Темы: Михаил Мишустин, Онкологические заболевания и борьба с ними
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Комментарии читателей
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05.03.2020, 15:58
Гость: Азбука

Когда б чёрт-те чем не кормили людей,
Тогда "поощрять" не пришлось бы врачей:
Без веской причины повального бедствия
Само бы собой прекратилось и следствие!
05.03.2020, 15:40
Гость: IgS

1. Берем книжку Активный Системный Контроль, опубликованную в Шпрингере в 2018-м.
2. Читаем и учимся строить эволюционирующие модели обьектов, включая человека
3. Осваиваем графо-логическую модель что там описана в полном обьеме а не обрезок который Роспатент пытался стырить
4. Делаем программу по модели, вешаем на вэб.
5. Учим врачей и медсестер пользоваться.

Доказано что предложенная модель имеет максимальные предсказательные возможности.

Это все нужно если действительно делать. Можно, конечно, бесконечно говорить о цифровизации и нано-инновациях. Один премьер уже договорился.
05.03.2020, 15:25
Гость: диагноз должен быть правильным

А как поступать с онкологами в составе целых консилиумов,которые ставят неправильные диагнозы(у пациента нет онкологического заболевания),а его несколько лет травят химиопрепаратами?
И потом в наглую изворачиваются,фальсифицируют историю болезни,и не хотят признавать свою ошибку.
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