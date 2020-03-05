Правительство выплатит более 1 млрд рублей за раннюю диагностику рака

13:25

Более 1 миллиарда рублей будет направлено на поощрение медицинских работников за диагностику онкологических заболеваний, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Свыше 1 миллиарда рублей направим на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за качественную диагностику онкозаболеваний", - в частности сказал он в ходе заседания правительства.

Мишустин отметил, что это необходимо для стимулирования ранней диагностики рака.

"Наша основная цель - добиться ранней диагностики рака", - резюмировал он.