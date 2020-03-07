5 продуктов, помогающих бороться с переутомлением

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Значительные нагрузки на работе, постоянные стрессовые ситуации, злоупотребления кофе и снижение концентрации магния в организме — все эти факторы, как по отдельности, так и вместе, вполне способны стать причиной хронического переутомления

Ну а симптомами такой проблемы, как правило, являются: ослабление ногтей и волос, бледность кожи, раздражительность, усталость, недостаток энергии, сонливость и апатия.

Чтобы не допустить подобного, а в случае возникновения соответствующих симптомов — как можно скорее справиться со столь неприятным явлением, диетологи рекомендуют воспользоваться продуктами, способными восполнить дефицит необходимых компонентов в рационе. Вот что нужно добавить в повседневное меню, для того чтобы вернуть себе необходимый уровень энергии и справиться с усталостью:

1. Банан

Самый обыкновенный банан — это не только богатый источник крахмала, клетчатки и серотонина. В этих экзотических, но вполне доступных плодах содержится немало магния. Регулярное добавление бананов в рацион помогает защититься от возможного развития депрессии, обеспечить организм достаточным запасом энергии и нормализовать работу пищеварительной системы. Кроме того, в бананах содержится немало калия, участвующего в превращении сахара в энергию и нормализующего кровяное давление.

2. Натуральный йогурт

Качественный натуральный йогурт, богатый живыми культурами бактерий и не содержащий разнообразных красителей, ароматизаторов и консервантов, чрезвычайно богат полезными углеводами и аминокислотами, способными побеждать чувство усталости и многие другие симптомы, сигнализирующие о переутомлении. Ценные компоненты, содержащиеся в натуральном йогурте, повышают концентрацию внимания, улучшают общее состояние организма, а также — помогают насытить пищеварительную систему естественными пробиотиками. Как известно, именно пробиотики являются компонентом нормальной микрофлоры ЖКТ, способным самостоятельно справляться с разнообразными инфекциями и воспалительными процессами. Регулярное употребление йогурта способствует укреплению иммунитета.

3. Орехи

Практически любая разновидность орехов, будь-то грецкие, бразильские, арахис, фундук или какие-либо другие, чрезвычайно богата жирными кислотами омега-3. Эти вещества помогают обеспечить организм нужным количеством энергии и предотвратить разрушительное воздействие стресса. Кроме того, активные компоненты, содержащиеся в орехах, способствуют нормализации работы мозга, улучшают концентрацию внимания и повышают интеллектуальную эффективность. Не менее важно и то, что некоторые вещества в разных орехах способны ускорять метаболизм и эффективно бороться с синдромом усталости. Для достижения наилучшего результата диетологи рекомендуют приготовить питательную смесь из измельченных орехов сразу нескольких видов. В такую пасту имеет смысл добавлять незначительное количество сливочного масла и меда.

4. Зеленолиственные овощи

Прежде всего, к таким продуктам относятся: брокколи, капуста, шпинат, петрушка и укроп. Зеленолиственные овощи богаты ценными компонентами, способными обеспечить организм энергией. Прежде всего, в них содержится немало магния, а также — ценных веществ, которые помогают очищать организм от вредных шлаков и токсинов, стимулируя кровообращение и мозговую активность. Помимо прочего в зеленолиственных овощах содержится немало витамина D и С, ускоряющих метаболические процессы в организме и способствующих повышению работоспособности.

5. Овсяные хлопья

Классическая овсянка — поистине идеальный продукт, который на протяжении веков использовался англичанами в качестве проверенного и надежного завтрака, неизменно обеспечивающего человека мощным зарядом калорий на всю первую половину дня. Овсяные хлопья не только содержат достаточное количество минералов и витаминов, помимо клетчатки, конечно, они также благотворно влияют на общее самочувствие и внешний вид. Смешав с молоком или натуральным йогуртом некоторое количество овсянки, можно не только плотно позавтракать, но и избавиться от необходимости переживать по поводу атак голода до самого обеда.

В случаях, когда на человека накатывают волны усталости и появляется ощущение нехватки энергии или пропадает желание что-либо делать, всегда стоит задуматься о причинах. Обычно чувство раздражения, появляющееся вместе нарушениями концентрации внимания, является симптомом значительного переутомления. В таких случаях, кроме качественного отдыха, непременно стоит немного подкорректировать ежедневное меню. И совсем скоро жизнь снова войдет в нормальное русло.

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