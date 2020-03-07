Жизнь с гастритом: обследование и диета

19:13

Первые симптомы гастрита у меня начались три года назад, когда мне было 18 лет

В связи с тем, что я была студенткой и жила в общежитии, я не могла позволить себе полноценное и правильное питание. Каждый день я ела булочки и пила лимонад.

Сначала было всё нормально, но вскоре я стала замечать, что у меня начал болеть живот и желудок. Боли возникали как до еды, так и после. Я не знала, что происходит, но и не обращалась в больницу.

В один день я поела салат с корейской морковью. Через час я почувствовала острые и режущие боли в желудке. Чуть позже начались рвотные позывы, которые долгое время не прекращались. Мне вызвали скорую помощь. Врач скорой помощи сказал, что у меня острый гастрит и прописал таблетки. Я пропила их, и на какое-то время мне стало легче. Но спустя месяц снова начались боли. Я снова затягивала поход в больницу.

Через полгода я пришла на приём к терапевту, и мне дали направление на гастроскопию. С помощью этой процедуры мне поставили диагноз: хронический эрозивный гастрит и гастродуоденит. Мой лечащий врач снова прописал мне лекарства, как для желудка, так и для кишечника. Также мне прописали диету, согласно которой нужно отказаться от всего солёного, кислого, острого, жирного. Пищу нужно либо варить, либо готовить на пару, ни в коем случае нельзя употреблять жареную пищу. Питаться нужно пять раз в день и маленькими порциями. Обязательно нужно отказаться от фаст-фуда и пищевых концентратов таких как чипсы, солёные сухарики, доширак.

При соблюдении данной диеты я почувствовала облегчение, желудок болеть перестал. Я посчитала, что уже выздоровела и можно не соблюдать диету. Я снова стала кушать жареную еду, есть различные пищевые концентраты. В итоге болезнь снова дала знать о себе. Меня опять начали мучить сильные боли.

Я пришла к выводу, что при гастрите нужно обязательно следить за своим питанием. Малейшее отступление от диеты приводит к тому, что симптомы проявляются снова, а здоровье только ухудшается. Случается и так, что боли начинаются даже при употреблении здоровой пищи. Бывает, стоит только позавтракать, и сразу начинает болеть желудок, а через некоторое время боль опускается до кишечника.

В связи с этим нужно постоянно иметь при себе таблетки. И, конечно, при появлении первых симптомов гастрита, нужно немедленно обращаться к врачу. Сначала он имеет только острую форму, которую вылечить можно быстро. Но если вовремя не начать лечение, болезнь перейдёт в хроническую форму, которая, практически не поддаётся лечению и требует постоянного соблюдения диеты.

В какое-то время болезнь может прекратить давать о себе знать, и может показаться, что она ушла. Но на самом деле, это период ремиссии. Поэтому не нужно расслабляться и кушать всё, что хочется.

Относиться к данному заболеванию нужно серьёзно, ведь если не лечить гастрит, он может перейти в язву желудка или в рак. А это приведёт к летальному исходу.

Многие врачи рекомендуют при данном диагнозе отказаться от сладкого, особенно от шоколада. Да, действительно, шоколад раздражает стенки желудка, и, соответственно, усугубляет болезнь. При язве двенадцатиперстной кишки шоколад есть строго запрещено.

Под сомнение ставится вопрос насчёт употребления кисломолочных продуктов. Несмотря на то, что они нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, при данном диагнозе их употреблять нежелательно. Стенки желудка и двенадцатиперстной, итак, повреждены, и кисломолочные продукты только ухудшат ситуацию.

Положительное воздействие на желудок оказывает кисель. Перед завтраком нужно выпить кисель, он защищает стенки желудка. Что касается различных каш, их следует варить только на воде. Молоко при данном диагнозе употреблять не стоит.

Также при гастрите и гастродуодените нельзя морить себя голодом. Желудочный сок начинает разъедать желудок. Если нет возможности поесть, нужно обязательно выпить стакан тёплой кипячёной воды, чтобы разбавить концентрацию желудочного сока.

Не стоит забывать, что есть всухомятку строго запрещается. Любые пирожки, бутерброды нужно запивать тёплым чаем. Чай должен быть именно тёплым, ни в коем случае не холодным и не горячим. В первой ситуации пища в желудке застынет и будет трудно перевариваться, а во второй - горячий чай может обжечь стенки желудка.

Употребление копчёных продуктов строго запрещена. Такая еда как рыба холодного или горячего копчения может вызывать рвоту. Следует помнить, что если рвота сопровождается наличием крови в рвотных массах, это сигнал того, что гастрит переходит в язву. В этом случае нужно немедленно вызывать скорую помощь, иначе язва может пробудиться.

Особенно важно понимать и тот факт, что гастрит может появиться не только от неправильного питания, но и от стресса. Ведь при стрессе в работе организма начинается сбой, и органы могут работать не совсем правильно. При наличии гастрита нередко стресс даёт о себе знать именно через желудок. Начинаются острые и режущие боли, которые сопровождаются потерей аппетита. А при употреблении пищи, начинается её отторжение организмом. Из-за этого болезнь прогрессирует ещё сильнее. Часто стресс вызывает ещё и расстройство кишечника.

Поэтому при гастрите нужно очень внимательно следить за своим здоровьем: правильно питаться, меньше переживать, наблюдаться у врача. Конечно, за своим здоровьем нужно следить всегда, а не только тогда, когда его уже нет. Гастрит - очень распространённое заболевание, но и жить с ним очень тяжело. Оно требует очень длительного и тщательного лечения, поэтому нужно стараться не доводить свой организм до такой болезни.

Женщинам тем более нужно быть очень внимательными к своему здоровью, ведь им ещё надо рожать детей. А беременность при гастрите, как известно, переносится очень тяжело, особенно в период токсикоза. После рождения ребёнка женщина должна хорошо питаться, чтобы кормить ребёнка, а с таким диагнозом ей придётся ограничивать себя во многом, ведь ей нельзя будет пить даже молоко.

Фото с сайта doc-doc.net

