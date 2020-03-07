Вредные и полезные жиры

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Еще несколько лет назад считалось, что наиболее полезны обезжиренные продукты, и людям, особенно худеющим, нужно практически полностью исключить жир из рациона

Современные же исследования все чаще реабилитируют жирную пищу, доказывая ее необходимость в питании каждого человека. Так что же нужно знать о жирах?

Зачем нужны жиры?

Итак, жиры - один из важнейших компонентов продуктов питания, наряду с белками и углеводами. Они выполняют функцию источника энергии, входят в состав защитной оболочки клеток тела человека, а также оберегают органы от повреждений и помогают организму предотвратить переохлаждение. В норме тело человека может содержать 10-30% жиров от общего веса.

Виды жиров

На уроках химии в школе рассказывали, что молекула жира включает в себя глицерин и жирную кислоту. Кислоты могут быть насыщенные (животного происхождения) и ненасыщенные (растительного происхождения). Последние также бывают двух видов: мононенасыщенные и полиненасыщенные. И из всего разнообразия жиров полностью вредным является только один вид. Но обо всем по порядку.

Чем полезны жиры?

Мононенасыщенные и полиненасыщенные. жирные кислоты помогают работе сердца, сосудов и нервов, улучшают функционирование мозга, продлевают молодость, способствуют красоте кожи, волос и ногтей. Они содержатся в таких продуктах питания:

- нерафинированные растительные масла,

- все разновидности орехов, ореховые пасты,

- авокадо — уникальный продукт, который также содержит клетчатку, множество витаминов и минералов;

- жирные сорта рыбы.

При недостаточном поступлении полезных жиров из еды врачи могут назначить аптечные добавки, содержащие эти микроэлементы.

Какие жиры надо употреблять умеренно?

Насыщенные жиры часто считают вредными, ведь при избыточном употреблении они способствуют скоплению холестерина на стенках сосудов, а также развитию атеросклероза и ожирения. Но совсем исключать этот вид жиров из рациона нельзя, ведь он участвует в выработке гормонов, усвоении многих витаминов, дает организму энергию. Красное мясо, куриные яйца, молочные продукты являются источником насыщенных жиров. В умеренных количествах такая пища будет полезна.

Какие жиры однозначно вредны?

Существует всего лишь одна разновидность жирных кислот, которую стоит максимально исключить из рациона. Это так называемые трансжиры — продукт переработки растительных жиров, который активно используется в пищевой промышленности из-за дешевизны и длительного срока годности. Вот лишь самый общий список продуктов, содержащих трансжиры:

- маргарин,

- майонез, кетчуп и другие магазинные соусы,

- вся еда, приготовленная во фритюре (картофель фри, наггетсы и другие блюда фастфуда),

- пирожные, торты, печенья,

- полуфабрикаты и еда быстрого приготовления.

Вред искусственно синтезированных масел — в их ненатуральности. В процессе расщепления они не усваиваются полностью, приводят к накоплению токсинов организмом и нарушению обмена веществ. Таким образом, регулярно употребляя трансжиры, человек со временем может получить такие проблемы:

- сахарный диабет,

- болезни суставов,

- депрессия и стресс,

- гормональный дисбаланс,

- ослабление иммунитета.

Не стоит отказываться от жиров в своем питании, за исключением искусственно синтезированных масел. Недостаток всех остальных видов жирных кислот приводит к проблемам с кожей, гормональному дисбалансу, нарушениям функционирования мозга и неправильному усвоению витаминов. Только нужно обязательно помнить: для того, чтобы любая пища приносила пользу, необходимо выбирать только качественные продукты и следить за количеством съеденного, а также стремиться к сбалансированному рациону.

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