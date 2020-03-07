Купание новорожденных детей: какие правила необходимо соблюдать

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Купание новорожденного ребенка – необходимая гигиеническая процедура в уходе за ним

Но не только. Новорожденный ребенок развивается каждую минуту, и даже время, проведенное в воде, не является исключением. Если купание проводится с соблюдением необходимых правил, то оно доставляет малышу огромное удовольствие, способствует закаливанию организма, нормальному развитию ребенка.

Фото с сайта 40-nedel.ru

Первое купание новорожденного нередко вызывает опасение у неопытных родителей. Они боятся, как бы ребенок не выскользнул из рук, не захлебнулся, не набрал в ушки воды. Страхи эти понятны, но совершенно напрасны, ведь сама природа позаботилась о его безопасности. У новорожденных детей со времени внутриутробного существования сохраняется рефлекс, предотвращающий попадание воды в дыхательные пути. Со временем рефлекс угасает, и надо быть особенно осторожным и внимательным, проводя купание младенца. На помощь вам придут горка для купания или сидение на присосках, если малыш уже научился сидеть.

Купать малыша можно сразу после заживления пупочка, а до этого достаточно протирать его влажной губкой. Если возникает необходимость купать ребенка до того, как заживет пупок, необходимо посоветоваться с врачом. В таком случае вода для купания новорожденного должна быть кипяченой и разбавлена слабым раствором марганцовки. В первые две недели купать лучше без моющих средств, пока родители не почувствуют уверенность в своих действиях.

Перед купанием следует приготовить все необходимое. Детская ванночка для новорожденного должна быть предварительно помыта детским мылом или содой, под ноги взрослым можно подложить резиновый коврик, чтобы не поскользнуться. Для измерения температуры воды потребуется специальный термометр в пластмассовом корпусе. Приготовьте кувшин или ковш для ополаскивания, губку или варежку.

Температура купания новорожденных не должна превышать 36-37 градусов, чтобы ребенку было комфортно и приятно. В противном случае ребенок начнет утомляться, беспокоиться, и приятная процедура будет испорчена. Поначалу, пока не освоитесь, можно погружать ребенка в воду, обернув его в чистую пеленку, постепенно опуская сначала ножки, чтобы ребенок не испугался. Потом края пеленки можно откинуть и дать малышу свободно побарахтаться в воде. Держать его нужно так, чтобы запястье вашей левой руки приходилось ему под затылком на шее, кистью держите за плечо, и правой рукой придерживайте ребенка.

Продолжительность купания составляет 10 минут; когда малыш подрастет, время можно увеличить до 30 минут.

Фото с сайта ja-zdorov.ru

В воду для купания можно добавить заранее приготовленный отвар из лечебных трав: череды, ромашки. В первые две недели можно купать без мыла, а потом лучше применять специальные детские моющие средства. Они не раздражают и не сушат кожу, не щиплют глазки. Намыливают сначала свою руку или мочалку-варежку, а затем ножки, ручки, тельце, аккуратно и тщательно ухаживая за интимными местами. Потом можно намылить голову специальным детским шампунем, мягкими движениями проводя ото лба к затылку. Подросшего малыша можно в ванночке посадить, дать ему любимые игрушки, чтобы купание было еще и развивающим мероприятием.

В конце процедуры ребенка аккуратно, чтобы не напугать ополаскивают чистой водой из кувшина и заворачивают в детское полотенце с капюшоном. Чтобы ребенок не почувствовал перепадов температуры, лучше воспользоваться большим махровым полотенцем, размеры которого позволяют укутать малыша целиком.

Затем ребенка помещают на пеленальный столик, где его нужно сразу обсушить промокательными движениями, уделяя особое внимание сгибам и складочкам на коже. В местах, где кожа сухая, можно обработать ее детским гипоаллергенным маслом, а там, где мокнет – припудрить детской присыпкой. Очень часто у грудничков на голове бывает корочка.

После купания отмокшие частички корочки легко удаляются, если бережно причесать головку детской щеткой. Ватными дисками нужно протереть глазки от внешнего уголка к внутреннему, с помощью турундочек удаляют слизь из носа и влагу из ушей. Теперь малыша можно одеть, покормить и уложить спать в его детскую кроватку. Обычно, после правильного купания дети активно едят и хорошо засыпают. Если ваш ребенок бывает сильно перевозбужден после водных процедур, попробуйте изменить время для купания, купайте после одного из дневных снов, через некоторое время после кормления.

Купаться ребенок должен не реже 2 раз в неделю. Но при возможности купать ребенка можно ежедневно, ведь это приносит ему столько радости. Да и родители радуются, глядя на своего счастливого малыша. Во время купания происходит общение ребенка со взрослыми, малыш делает для себя новые открытия, учится управлять своими движениями. Будьте наблюдательными, внимательными к любым проявлениям ребенка, и он сам вам подскажет, что нужно сделать, чтобы купание превратилось в настоящие блаженные минуты.

