Как правильно питаться во время беременности

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Огромное количество различных болезней и нарушений здоровья сегодня связаны с неправильным питанием и малоподвижным образом жизни

Вследствие этого для многих людей крайне актуальна проблема чрезмерного набора массы тела, из-за чего они и задаются вопросом, как избавиться от второго подбородка и нежелательных жировых отложений.

И, несмотря на обилие различных диет для похудения, комплексов спортивных упражнений и вариантов хирургической помощи, начинать оздоравливать свой организм следует с перехода на правильные продукты и режим приема пищи, и особенно это важно для девушек, которые в скором времени станут матерями – то есть при беременности.

Фото с сайта pixabay.com

Условно весь период вынашивания ребенка можно разбить на 3 временных отрезка.

В течение первого месяца беременности необходимо принимать фолиевую кислоту, которая снизит риск развития врожденных дефектов ребенка, примерно по 400 мг каждый день.

С 5 по 12 неделю ваш организм сможет сам подсказать, что ему необходимо: тяга к молоку, например, означает нехватку кальция, а тяга к мясной пище – недостаток железа. Утреннее недомогание и слабость поможет снять витамин В6 и цинк, а также имбирь и орехи. В рационе белые очищенные продукты вроде макарон, хлеба и риса лучше заменить на их аналоги из муки грубого помола – они помогут установить баланс уровня сахара. Желательно как можно меньше употреблять сахара и кофеина, но в тоже время питаться каждые 4 – 5 часов и пить больше жидкости, например – соков.

Вторые 3 месяца беременности требуют увеличения количества калорийной пищи, так как идет интенсивное развитие и рост плода, и очень важно обеспечить ему достаточное количество питательных элементов.

Примерно с 16 по 24 неделю начинаются развиваться чувства ребенка, поэтому необходимо употреблять пищу, богатую витамином А – бетакаротином, такую как капуста, а также – желтый перец и морковь.

Фото с сайта ducandiets.ru

В это же время из-за роста матки будет увеличиваться нагрузка на брюшную полость и желудок, что приводит к появлению изжоги и трудностей в пищеварении. Свести их к минимуму можно путем исключения из рациона жирной или острой пищи, кофе, газированной воды. Также, ужиная примерно за 3 часа до сна, лучше заменить обычную подушку на более высокую, что будет стимулировать пищу продвигаться вниз по пищеварительному тракту.

С 29 по 40 неделю ребенок будет особенно нуждаться в жирных кислотах, витаминах и минералах, поэтому рацион должен включать рыбу, мясо, темно-зеленые овощи, молочную продукцию, орехи. Примерно за 2 недели до предполагаемого появления ребенка на свет нужно употреблять больше сложных углеводов, содержащихся в мучных продуктах.

