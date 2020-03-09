]]>
]]>
Главная Здоровье Материнство и детство

Как правильно питаться во время беременности

21:53 9.03.2020

Огромное количество различных болезней и нарушений здоровья сегодня связаны с неправильным питанием и малоподвижным образом жизни

Вследствие этого для многих людей крайне актуальна проблема чрезмерного набора массы тела, из-за чего они и задаются вопросом, как избавиться от второго подбородка и нежелательных жировых отложений.

И, несмотря на обилие различных диет для похудения, комплексов спортивных упражнений и вариантов хирургической помощи, начинать оздоравливать свой организм следует с перехода на правильные продукты и режим приема пищи, и особенно это важно для девушек, которые в скором времени станут матерями – то есть при беременности.

Фото с сайта pixabay.com

Условно весь период вынашивания ребенка можно разбить на 3 временных отрезка.

В течение первого месяца беременности необходимо принимать фолиевую кислоту, которая снизит риск развития врожденных дефектов ребенка, примерно по 400 мг каждый день.

С 5 по 12 неделю ваш организм сможет сам подсказать, что ему необходимо: тяга к молоку, например, означает нехватку кальция, а тяга к мясной пище – недостаток железа. Утреннее недомогание и слабость поможет снять витамин В6 и цинк, а также имбирь и орехи. В рационе белые очищенные продукты вроде макарон, хлеба и риса лучше заменить на их аналоги из муки грубого помола – они помогут установить баланс уровня сахара. Желательно как можно меньше употреблять сахара и кофеина, но в тоже время питаться каждые 4 – 5 часов и пить больше жидкости, например – соков.

Вторые 3 месяца беременности требуют увеличения количества калорийной пищи, так как идет интенсивное развитие и рост плода, и очень важно обеспечить ему достаточное количество питательных элементов.

Примерно с 16 по 24 неделю начинаются развиваться чувства ребенка, поэтому необходимо употреблять пищу, богатую витамином А – бетакаротином, такую как капуста, а также – желтый перец и морковь.

Фото с сайта ducandiets.ru

В это же время из-за роста матки будет увеличиваться нагрузка на брюшную полость и желудок, что приводит к появлению изжоги и трудностей в пищеварении. Свести их к минимуму можно путем исключения из рациона жирной или острой пищи, кофе, газированной воды. Также, ужиная примерно за 3 часа до сна, лучше заменить обычную подушку на более высокую, что будет стимулировать пищу продвигаться вниз по пищеварительному тракту.

С 29 по 40 неделю ребенок будет особенно нуждаться в жирных кислотах, витаминах и минералах, поэтому рацион должен включать рыбу, мясо, темно-зеленые овощи, молочную продукцию, орехи. Примерно за 2 недели до предполагаемого появления ребенка на свет нужно употреблять больше сложных углеводов, содержащихся в мучных продуктах.
 

Темы: Питание и диеты, Беременность и роды
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>


Загрузка...
]]>
]]>








]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации