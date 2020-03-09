Как побороть послеродовую депрессию

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Любая женщина, которая только что родила, может начать страдать от послеродовой депрессии без видимой причины.

Внезапное падение гормонов, которое испытывает тело женщины вслед за родами, ответственно за этот психологический недуг.

Новые и иногда противоречивые чувства, которые переживает женщина как новоявленная мать, среди которых – душевное волнение, грусть, усталость, нервозность или эмоции после страха перед родами, могут мешать здоровому развитию материнско-дочерней связи, и негативно влиять на жизнь новорожденного ребенка. К счастью, такая проблема вполне решаема: стоит только понять причину беспокойства, которая проявляется, как послеродовая депрессия.

Симптомы, которые могут указывать на наличие послеродовой депрессии:

Грусть

Это самый частый симптом. Пациентка чувствует снижение духа, а также готова плакать в любой момент без видимой причины.

Раздражительность

Новая мама раздражительна и недовольна своим избранником, его семьей и даже новорожденным. Она чувствует некую дезорганизацию в своих мыслях и неспособность осуществления ежедневных задач.

Утомление

Послеродовая депрессия сказывается на состоянии новоявленной матери. Она чувствует себя изнуренной, отягощенной и утомленной. Это самый верный симптом, который указывает, что у вас – послеродовая депрессия. Симптомы этого недуга, к сожалению, не заканчиваются на этом.

Бессонница

Трудности со сном проявляются в невозможности уснуть. Если засыпает – сон прерывистый и тревожный.

Потеря аппетита

Ввиду послеродовой депрессии, обычно, новоявленная мать испытывает нехватку времени, чувствует себя усталой и ненужной, что сказывается на аппетите. Другие матери могут испытывать обратное явление. Они едят в излишке, чтобы облегчить психологическое беспокойство.

Душевное волнение

Оно проявляется чувством страха. Женщина боится оставаться одной с ребенком в страхе того, что не сможет заботиться о нем, обслуживать его, если он болен, и чувствует себя виноватой из-за того, что она недостаточно «влюбленная» в своего ребенка мать.

Незаинтересованность в интимных отношениях

То, что раньше было удовольствием, сейчас сродни пытке. Женщина обычно отрицает любой сексуальный контакт, что может производить напряжение в паре.

Способы борьбы с послеродовой депрессией

Трудно сказать, как долго может продолжаться послеродовая депрессия. Как бороться с этим недугом? Врачи рекомендуют начинать бороться с послеродовой депрессией с самых первых ее проявлений. Если не начать этого делать, то она может сохраняться в течение месяцев и даже нескольких лет, перерастая в послеродовой психоз.

Психологическая терапия

Мы узнали, как проявляется послеродовая депрессия. Как бороться с ней – решит врач. Психологическая терапия – самое лучшее лекарство, особенно, когда мать кормит ребенка грудью. Тем не менее, в каких-то случаях, необходимо комбинировать ее с лекарствами.

Лечение начинается с момента подозрения на психологическое нарушение. Пациентку просят рассказать, как она чувствует себя, и терапевты пробуют помочь ей для того, чтобы она смогла увидеть свои проблемы сквозь положительную, терпеливую позицию, а не сквозь упреки или вину.

Миссия психотерапевтов состоит в том, чтобы помочь пациентке увидеть свою проблему со стороны, продемонстрировать, что эта проблема решаема, научить, как противостоять послеродовой депрессии. Сначала, новоявленная мать будет нуждаться в надежной опоре, затем она осознает свои проблемы и начнет восстановление.

Очень важно, чтобы муж пациентки также был в курсе лечения. Он будет участвовать в терапии и помогать своей жене восстановить психологическое здоровье. Относительно фармакологического лечения стоит сказать, что его должен назначать только врач, если на то будет необходимость.

Недостаток витаминов

Помимо психологических аспектов, женщине банально может нехватать витаминов и минеральных веществ, в особенности, если она кормит ребенка грудью. В этом случае обратите внимание на диету при кормлении грудью, где подробно описано, как питаться кормящей матери.

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