22:43

Дорогие мужчины, знаете ли вы, что зачатие здорового ребенка будет зависеть не только от женщины, но и от вас

Ведь именно сперматозоиды определяют половину генотипа будущего чада. Образование половых клеток идет в мужском организме почти всю жизнь, начиная с пубертатного возраста.

Обычно, полный цикл вызревания занимает около 70 дней. А уже созревшие сперматозоиды могут жить в семенниках до 30 дней.

Таким образом, медики настоятельно рекомендуют для абсолютной гарантии от негативного воздействия спирта и продуктов сгорания табачного листа воздержаться от них на протяжении данного периода. Но это в идеале. А реальному мужчине порой трудно продержаться даже выходные, особенно, если привычки сформировались в давние юношеские годы.

Поэтому до того, как зачать здорового ребенка, будущий счастливый отец должен прекратить наносить вред здоровью хотя бы недели за 2 до знаменательного события. А там, может, и вовсе бросите это дурное занятие.

Помните, что на качество спермы влияет и наличие здоровых сперматозоидов, и семенной жидкости, вырабатываемой предстательной железой. Эта субстанция обеспечивает питание и маневренность самого быстрого «головастика».

Но сперматозоиды – прихотливая культура и на их созревание влияют и другие нюансы. Это к примеру, окружающая температура. Слишком тепличные условия пагубно влияют на половые клетки. Это информация для размышления любителям кресел с электроподогревом и ноутбуков на коленках. Сауна и другие тепловые процедуры, наподобие горячей ванны тоже в «игноре» в этот ответственный подготовительный период.

Это базовые рекомендации как зачать здорового ребенка будущему папе.

У женщин механизм воспроизводства себе подобных несколько отличается. Яйцеклетки образуются все сразу, когда девочка еще находится в состоянии эмбриона. Поэтому повредить их во взрослом женском организме довольно сложно.

Но, тем не менее, это вовсе не значит, что женщина может преступить «сухой закон». Алкоголь может отрицательно повлиять на продвижение сперматозоидов по женским половым путям. А также после осеменения яйцеклетки.

Так что и будущей маме, перед тем как зачать здорового ребенка, необходимо отказаться от спиртосодержащих напитков с момента последних месячных. Гинекологи советуют при вопросе:«Как зачать здорового ребенка?» сделать следующее – начать принимать фолиевую кислоту, ее еще называют «женским витамином» и не лишним будет проверка общего состояния здоровья с обязательным тестом на ЗПП.

Зачатие происходит только в первые сутки после овуляции. Обычно это происходит на 12-13 день месячного цикла, дату можно определить измерением «базальной температуры» или специальными тестерами.

Но не обязательно ждать подходящий момент во всеоружии.

Ведь сперматозоиды в женских половых путях живут до 3 суток. Пожалуй, достаточно на случай, если дата овуляции точно не определена.

В том, как зачать здорового ребенка могут сыграть роль и другие аспекты половой и просто жизни. Например, поза для лучшего оплодотворения – миссионерская.

А еще женщина должна быть полной радости и сил. В тяжелые времена природа включает у женщины энергосберегающий режим – яйцеклетка просто не вызревает.

В завершение рекомендаций как зачать здорового ребенка, посоветуем не заводить в голове такой пунктик. Всемогущая и разумная природа все продумала и сделает за нас. Ведь даже начинается все с жесткого отбора самого-самого сперматозоида.

Так что, будущие идеальные родители, вам лучше сосредоточиться не на подсчетах, а на любви друг к другу. Вот увидите, ее ростки – здоровые и красивые детки – появятся на свет божий, так как это и было изначально задумано природой.

Фото с сайта pixabay.com

