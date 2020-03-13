Головная боль у детей: виды и причины

19:54

Часто бывает так, что родители не очень верят детям, которые жалуются на боли в голове

Это происходит от того, что мигрени или головная боль любого другого характера, считается «болезнью взрослых». К сожалению, это мнение ошибочно, так как болезненные ощущение в области висков, лба или затылка могут поражать и детей.

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Цефалгия или, по-простому, головная боль – это недуг, которым страдают почти все жители планеты. Кроме взрослых, систематической головной боли подвержены и дети. Цефалгия может быть одним из или единственным признаком достаточно большого количества заболеваний, число которых – приблизительно 50. Головная боль – это болезненные и неприятные ощущения любого характера в зоне, которая распространяется от затылка к бровям.

Ученые выделяют несколько типов головной боли: мигрень (наиболее распространенный тип цефалгии), головная боль напряжения, пучковая головная боль, головная боль как следствие травмы головы или сосудистых заболеваний, головная боль вследствие инфекций или приема определенных веществ, лицевая боль, которая возникает вследствие травм или патологий глаз, носа, рта, лица, бровей. Все эти виды головной боли могут встречаться и у маленьких детей, однако наиболее часто дети страдают от мигрени, пучковой (кластерной) головной боли или же их мучает головная боль напряжения.

Давайте рассмотрим эти три типа головной боли более детально.

Мигрень – тип головной боли, для которого характерны две фазы ощущений. Первая – спазм сосудов, который вызывает церебральную ишемию, а она, в свою очередь становится причиной приступа; вторая – головная боль пульсирующего типа, для которой характерным является распределение боли по всем участкам головы.

Пучковая головная боль - тип головной боли, для которого характерным признаком является повышенная концентрация определенных болевых пептидов в наружной яремной вене.

Головная боль напряжения – тип головной боли, который возникает как следствие ряда повторных сокращений шейных мышц и мышц висков, которые приводят к локальной ишемии этих тканей.

Хотя характер головной боли у детей и взрослых часто совпадает, однако средства для лечения их очень часто нужны разные. К примеру, анальгин, который могут принимать взрослые для избавления от мигрени или любого другого типа головной боли, нежелателен для приема детьми младше 14 лет. Лечение головной боли, к какому бы типу она не принадлежала, у детей проходит намного сложнее, нежели у взрослых, так как ребенку сложнее выразить словами то, что его беспокоит.

© KM.RU, Сергей Петров

Среди причин головной боли у малышей выделяют следующие:

- Общие заболевания (чаще всего различные инфекции), которые сопровождаются повышением температуры;

- Воспалительные процессы в центральной нервной системе (например, менингит);

- Кровотечения в мозге;

- Нарушение осанки ребенка, которое приводит к затруднению кровообращения и недостаточного количества кислорода к крови;

- Зубная боль;

- Ухудшение зрения;

- Пищевые и любые другие типы отравлений;

- Недостаточное пребывание на свежем воздухе;

- Несбалансированное питание;

- Переутомление;

- Стрессы.

Если ваш ребенок жалуется на головную боль, вам следует обратиться за консультацией к врачу, в особенности тогда, когда боль имеет характер систематической. Не следует лечить головные боли у ребенка самостоятельно, так как вы можете давать ему лекарства от одного типа заболевания, а он может страдать другим. Если же врач диагностировал у ребенка приступы мигрени, тогда неплохим средством для избавления вашего малыша от неприятных ощущений будет парацетамол.

К счастью, мигрени у детей – явление возрастное, ведь около 70 процентов тех, кто страдает мигренью в детском возрасте, избавляются от нее, когда становятся подростками.

