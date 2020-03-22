Действие антибиотиков: что влияет на скорость их усвоения организмом

14:23

Антибиотики - это вещества природного происхождения, которые вырабатываются одним микроорганизмом (бактериями и грибами), чтобы остановить развитие и уничтожение других (патогенных) микроорганизмов

Это явление, открытое в 1930-х годах Александром Флемингом (пенициллин), стало прорывом в области медицины и открыло эпоху эффективной борьбы с инфекционными заболеваниями.

Фото с сайта Pixabay.com

В настоящее время в нашем распоряжении имеется ряд веществ природного, полусинтетического и синтетического происхождения, обладающих как антибактериальным, так и противогрибковым и антипротозойным действием. Они принадлежат к разным химическим группам и отличаются во многих отношениях, но их цель общая - уничтожать патогенные микроорганизмы, не проявляя большей токсичности для людей и животных.

Антибиотики могут действовать бактериостатически и фунгистатически, подавляя рост патогенных микроорганизмов или бактериостатически и фунгицидно, убивая их.

Подбор препарата в антибиотикотерапии

Для того чтобы лечение было эффективным, лекарственное средство должно быть выбрано соответствующим образом, то есть оно должно быть направлено против конкретной бактерии или группы микроорганизмов. Это возможно благодаря соответствующим диагностическим тестам, таким как посев мочи или мазок из зева, но на практике эти действия очень редки. Результаты обычно занимают несколько дней, поэтому антибиотик чаще всего выбирают на основании клинических симптомов пациента и опыта врача.

Правильно подобранный препарат имеет значение, но для его эффективной работы терапевтическая концентрация и время его действия в инфицированных тканях должны быть достаточными. Прекращение лечения слишком рано или использование слишком низких доз может привести к возвращению болезни и развитию штаммов устойчивых к антибиотикам бактерий.

Эффективность лечения зависит, среди прочего использует ли пациент одновременно другие лекарства и пищевые добавки, принимают ли они лекарства во время или после еды, какие они есть, что пьют, и поддерживают ли они адекватные интервалы между последующими дозами препарата.

Способ введения антибиотика

Наиболее распространенной формой введения антибиотиков, обычно используемых при лечении бактериальных и грибковых инфекций, является пероральная форма (таблетки, капсулы, суспензии). Для перорального введения лекарственного средства из желудочно-кишечного тракта в кровоток его сначала необходимо высвобождать из формы, в которой оно вводилось (таблетки и капсулы).

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Следовательно, тип и продолжительность приема пищи и жидкости, используемой для питья лекарства, чрезвычайно важны.

Наполнение желудка пищей может помешать процессу высвобождения активного вещества, поэтому антибиотики обычно назначаются за час до или через два часа после еды. Все лекарства следует принимать с чистой водой.

Некоторые продукты питания и жидкости могут увеличивать или уменьшать всасывание лекарств за счет:

• усвоение препарата - так работают пектины, содержащиеся в фруктах, некоторых полисахаридах, белке, а также пищевых волокнах и лимонной кислоте (эритромицин, бензилпенициллин);

• комплексообразование - продукты, содержащие большое количество ионов кальция (молоко, сыр, йогурт) или ионы железа (салат, шпинат, свекла), образуют с тетрациклинами и фторхинолоновыми комплексами труднорастворимые или нерастворимые комплексы, снижая абсорбцию этих препаратов на 50-90%;

• осаждение лекарств - танины (танины), содержащиеся в чае и кофе, могут вызвать выпадение лекарств из раствора пищеварительной жидкости;

• изменение рН содержания пищи - фруктовые соки, мясо, рыба, сыр вызывают подкисление желудочно-кишечного содержимого, а вегетарианская диета подщелачивает его.

Биологически активные добавки, содержащие витамины (С, Е, В6, фолиевая кислота) и минералы (кальций, магний, цинк), могут препятствовать усвоению тетрациклиновых антибиотиков.

Поэтому стоит обратить внимание на то, как использовать самые популярные антибиотики - до, во время или после еды. Вот несколько примеров:

• Амоксициллин (Амотакс) - можно давать до, во время или после еды.

• Феноксиметил пенициллин (Ospen) - таблетки следует давать за час до еды (не разжевывать). Суспензия может использоваться с пищей или без.

• Цефаклор (Ceclor) - таблетки с немедленным высвобождением следует использовать натощак, а формы с пролонгированным высвобождением следует принимать с пищей.

• Доксициклин (Unidox) - назначают вместе с пищей из-за его неблагоприятного воздействия на желудочно-кишечный тракт. Избегайте молочных продуктов при приеме.

• Азитромицин (Сумамед) - таблетки можно давать во время еды или натощак, а капсулы - за час до или через два часа после еды.

• Кларитромицин (клабакс, клацид) - можно принимать с едой или без.

• Ципрофлоксацин (ципронекс) - вводят с пищей или без нее. Избегайте одновременного приема антибиотика с молочными продуктами и не пейте его с минеральными напитками, так как эти продукты могут снизить всасывание ципрофлоксацина и снизить эффективность лечения.

Как видите, способы приема антибактериальных препаратов во время еды могут различаться, поэтому лучше проконсультироваться с врачом или фармацевтом. Информация о взаимодействии с приемом пищи также включена в комплектацию.

