Роспотребнадзор назвал средний инкубационный период коронавируса

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Роспотребнадзор назвал средний инкубационный период заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19. Он составляет 5,1 дня. Данный медианный период времени, протекающий с момента заражения до проявления симптомов, подтверждает более раннюю оценку, что 14-дневный карантинный период, используемый в отношении лиц, предположительно зараженных коронавирусом, является разумной мерой предосторожности.

Эти данные стали доступны в результате нового исследования, проведенного под руководством ученых из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Блумберге.

Проведенный анализ позволяет предположить, что у около 97,5 процентов людей, у которых проявляются симптомы коронавируса, это происходит в течение 11,5 дней после заражения. Исследователи подсчитали, что на каждые 10 000 человек, помещенных в 14-дневный карантин, приходится всего лишь около 101 человек, у которых после выхода из карантина будут проявляться симптомы инфекционного заболевания.

Точная оценка инкубационного периода заболевания новым вирусом позволяет эпидемиологам лучше оценить вероятную динамику вспышки заболевания, а также позволяет сотрудникам здравоохранения разрабатывать эффективные карантинные и другие меры контроля. Как правило, карантин может в конечном счете остановить распространение инфекции, даже несмотря на то, что имеются отдельные случаи, когда инкубационный период заболевания превышает период действия карантина, отмечают в ведомстве.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 306 случаев заражения COVID-19. Под медицинским наблюдением находятся 52 тыс. 747 человек.