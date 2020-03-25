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Два пациента с положительным тестом на коронавинус скончались в Москве

21:36 25.03.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Двое пациентов 88-ми и 73-х лет с коронавирусной инфекцией и пневмонией умерли в столице, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на  оперативный штаб Москвы.

Диагнозы им были поставлены прижизненно. Кроме того, у них была подтверждена пневмония, имелись сопутствующие патологии.

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, в России по состоянию на утро среды не было ни одного летального случая от коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее отсутствие смертей констатировалось и в сообщениях федерального оперативного штаба.

На прошлой неделе сообщалось о смерти пожилой пациентки в Москве, у которой тест на коронавирус был положительным. Вместе с тем, московские власти позже отметили, что причиной смерти женщины стало сердечно-сосудистое заболевание и оторвавшийся тромб.

Таким образом, два подтвержденных летальных исхода в Москве могут быть первыми официальными случаями смерти от COVID-19 в России.

Всего в РФ по состоянию на среду зарегистрировано 658 официально подтвержденных диагнозов COVID-19.

Темы: Коронавирус, Москва
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.03.2020, 22:57
Гость: Конечно, это чисто совпадение:

поднятие пенсионного возраста и вирус, выкашивающий стариков.
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