Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом

16:16

У главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко подтвердился коронавирус, пишет "Интерфакс".

Данная информация была подтверждена агентству представитлями больницы. Они также сообщили, что состояние Проценко оценивается как удовлетворительное.

"Состояние Проценко нормально, он находится у нас, в Коммунарке", - сказали врачи журналистам агентства.

Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержены почти 200 стран.

По информации ВОЗ, в мире зафиксировано более 690 тысяч случаев заражения, свыше 33 тысяч человек умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, заболели как минимум 800 тысяч человек, 38 714 погибли, более 170 тысяч пациентов выздоровели.

Общее число больных COVID-19 в России достигло 2337 человек (1613 из них — в Москве), 121 пациент вылечился, 17 скончались.