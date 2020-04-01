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Госдума разрешила продавать лекарства через интернет

13:48 1.04.2020
Фото © KM.RU, Илья Шабардин
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Госдума приняла в третьем чтении закон, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств, пишет "Интерфакс".

Согласно документу, аптеки и аптечные сети с лицензиями смогут продавать через интернет любые безрецептурные медикаменты, кроме тех, торговлю которыми ограничивают законы.

В случае чрезвычайной ситуации и(или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, также будет разрешена дистанционная продажа рецептурных препаратов. Давать такое разрешение и прописывать порядок продажи рецептурных средств будет правительство. 

Также правительство сможет устанавливать "временный порядок розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, за исключением наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов".

Через интернет нельзя будет купить безрецептурные "наркотические и психотропные лекарственные препараты, спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта выше 25%", следует из закона.

Ответственности за подлинность, качество и другие важнейшие параметры препарата будет возложена на аптеки. Доменные имена аптек, которые имеют лицензию на розничную торговлю лекарствами, будут внесены в единый реестр доменных имен.

Власти будут блокировать сайты с информацией о продаже лекарств, реализация которых в России ограничен или запрещена. В первую очередь это сильнодействующие наркотические и психотропные лекарственные препараты.

Также в "черный список" будут включаться сайты, содержащие предложения о розничной торговле лекарствами, в том числе дистанционным способом, лицами, не имеющими лицензии и разрешения на осуществление такой деятельности.

Предлагается, что транспортировкой купленных в интернете лекарств смогут заниматься курьерские службы.

Темы: Аптеки и лекарства в России, Лекарственное обеспечение в России
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Комментарии читателей
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01.04.2020, 21:42
Гость: "Вот

что крест животворящий делает!" (с)
01.04.2020, 19:10
Гость: Что коронавирус

делает, дума разрешила, а не запретила.
01.04.2020, 15:35
Гость: зря разрешили

подделками будут торговать, не уследишь.

=транспортировкой купленных в интернете лекарств смогут заниматься курьерские службы.=

Сколько же стоить будет это удовольствие?
А говорят в России плохо живут....вместо седалище поднять и сгонять в аптеку хотят всё в интернете покупать.
Мышцы атрофируются, большая голова будет болтаться на тоненькой шее.
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