Как избежать неприятных последствий от укусов насекомых

22:08

Многих интересует вопрос: как же все-таки избежать неприятных последствий от укусов насекомых?

Для этого нужно для начала более детально разобраться, какие бывают насекомые и последствия от их укусов.

На свете наверняка нет ни одного человека, которого ни разу не кусало коварное насекомое. Насекомые являются самым разнообразным классом животных и по-разному ведут себя по отношению к людям. Их поведение может быть:

- оборонительным (проявляют перепончатокрылые – осы, пчела и др.);

- агрессивное (такое поведение характерно почти каждому насекомому).

Самые серьезные последствия несут укусы перепончатокрылых, т.к. они выделяют белковый яд при укусе, который является сильным аллергеном. Кровососущие впрыскивают в кровь своей жертве антикоагулирующие вещества

Для того, чтобы узнать, как можно обезопасить себя и своих родных от укусов насекомых, нужно для начала изучить, какие из них и чем опасны.

Наверняка каждый из вас сталкивался с укусами какого-либо насекомого. Некоторые из них кусают так, что мы почти этого не замечаем, а другие наоборот, и после их укуса возникает много проблем, мягко говоря, неприятных ощущений. Иногда после встречи с такими особями без обращения к врачу никак не обойтись. Особенно уязвимы маленькие дети, т.к. они не всегда могут объяснить, кто их укусил. Взрослый человек в данной ситуации хоть может предположить, откуда взялись укусы, а вот ребенок не всегда.

К сожалению, от насекомых нельзя полностью себя защитить, ведь они предоставляют опасность для нас не только на природе, но и в помещении. Укусы сопровождаются аллергической реакцией организма. Если вас укусило ядовитое насекомое, то без помощи профессионала тут не обойтись, а самолечение может быть чревато осложнением.

Неядовитые насекомые опасности для жизни не несут, но если вы аллергик, то без вмешательства врача здесь тоже не обойтись, т.к. укусы даже не ядовитого насекомого могут вызвать сильную аллергическую реакцию. Если вас укусил клоп, паук, шмель, мошка, оса, пчела или клещ, то на месте укуса появятся покраснения, отечность, зуд, могут воспаляться лимфатические узлы. Это такая защитная реакция организма, которая не пускает инфекцию от укуса распространяться по вашему телу.

Аллергическая реакция может проявить себя в более тяжелой форме. Тогда ее проявлениями являются:

- покраснения на коже или высыпания, которые не только в месте укуса находятся, но и распространяются по всему телу;

- появляется отечность, а это очень опасно, так как она может возникнуть в районе дыхательных путей, что может привести к затруднению дыхания;

- при укусах жалящих насекомых может снизиться давление, остановиться сердце, человек может потерять сознание, т.е. возникает анафилактический шок.

После укусов насекомых возникают не только неприятные ощущения, но и могут проявиться опасные для жизни и здоровья болезни. Примеры нескольких из них:

- энцефалит (переносят клещи и блохи);

- чума, сибирская язва (ими могут вас заразить блохи);

- вирус Зика (комары).

Если вы собираетесь отдыхать на природе, подумайте о своей безопасности и запаситесь специальными средствами защиты: кремы, антигистаминные препараты. Также можно использовать народные средства защиты от нежелательных «соседей» на природе. Не такие эффективные, но зато натуральные, средства, которые отпугивают насекомых:ароматы лаванды, гвоздики, ванили, лимона и мяты.

Если на прогулке вас все-таки укусило какое-то вредное надоедливое насекомое, то нужно соблюдать несколько правил, благодаря которым вы можете избежать тяжелых последствий.

1. Для начала в этот день нужно отказаться от вредных привычек, т.к. они «помогают» разнести инфекцию от укуса по всему телу.

2. Охладить место укуса.

3. Продезинфицировать йодом, спиртом.

4. Выпить антигистаминное средство.

Для того чтобы не стать жертвой коварного насекомого, нужно соблюдать простые правила, ведь тот кто предупрежден – тот вооружен.

1) Следить за чистотой в вашей квартире.

2) Не нужно оставлять на столе, особенно на улице, сладости и фрукты, мясо. Все это приманивает как магнитом мух и ос.

3) После прогулки на природе нужно снять с себя всю одежду и осмотреть каждый участок тела – для предотвращения появления на нем клещей.

4) Резкие запахи также привлекают жалящих насекомых, поэтому чем меньше вы пользуетесь духами на природе, тем у вас меньше шансов, встретится с этими полосатыми «хищниками».

5) При выезде на природу при себе нужно всегда иметь антигистаминные препараты и крема (мази) , для того чтобы после укуса снять неприятный зуд.

6) Яркую одежду нужно минимизировать, т.к. она тоже привлекает различных насекомых.

7) Также не стоит ходить босиком.

8) Носить нужно ту одежду, которая будет прикрывать ноги и руки.

9) Если делаете ремонт дома, то будьте внимательны, когда меняете окна или двигаете старую мебель. Там могут жить пчелы.

10) После купания хорошо вытирайтесь, т.к. влага на теле привлекает насекомых так же, как пот или духи.

11) Если возле вас летает пчела или оса, не делайте резких движений и не махайте руками. Это может спровоцировать агрессию насекомого.

Если вы хотите с удовольствием отдохнуть на природе со своими родными и близкими и получить только хорошие впечатления, а не неприятные последствия от укусов насекомых, то о защите нужно позаботиться заранее, и тогда все будет отлично. Берегите себя и будьте здоровы!

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