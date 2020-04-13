В Москве изменили порядок оказания медпомощи беременным

08:35

В Москве изменили порядок оказания медицинской помощи беременным в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

Согласно сообщению на сайте Департамента здравоохранения столицы, временно ограничивается посещение дневных стационаров, женских консультаций и консультативно-диагностических отделений.

Беременные должны соблюдать режим самоизоляции, чтобы уберечь и ребенка, и себя от заражения коронавирусом.

Посещать специалистов можно только для постановки на учет по беременности, для проведения скрининговых ультразвуковых исследований в кабинетах пренатальной диагностики, при появлении жалоб или для введения антирезусного иммуноглобулина для профилактики резус-сенсибилизации.

"Плановые же посещения придется отложить до особого распоряжения. Передать анализы мочи для проведения исследования могут родственники или знакомые пациентки. Результаты анализов она может обсудить со своим лечащим врачом дистанционно, по телефону", - поясняется на сайте.

По телефону также можно оформить декретный отпуск или больничный лист.

Также беременным женщинам нужно показывать каждый день участковому врачу женской консультации дневник водного баланса и артериального давления. При этом в случае появления тянущих или схваткообразных болей внизу живота, изменения характера шевелений плода, повышения артериального давления необходимо вызвать скорую помощь.

Незамедлительно обратиться за медицинской помощью необходимо при ухудшении самочувствия и появлении первых признаков ОРВИ.

Отмечается, что родильные дома столицы открыты, помощь оказывается в полном объеме. Ограничения касаются только партнерских родов и посещений родственников.