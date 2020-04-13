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В России зарегистрировано 2558 новых заболевших COVID-19

11:06 13.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 2558, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Общее число заболевших составляет 18 тыс. 328 человек.

Новые эпизоды выявлены в 62 регионах страны. Больше всего в Москве - 1355. В Московской области 495 новых заболевших, в Петербурге - 121, в Тверской области - 44, в Краснодарском крае - 41.

Количество умерших от COVID-19 в РФ выросло до 148. За сутки скончались еще 18 человек.

Поправились за последние 24 часа еще 179 человек, общее число выздоровевших достигло 1470.

Темы: Коронавирус, Россия
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Комментарии читателей
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13.04.2020, 14:40
Гость: В вашем

Кыиве даже расхитительных фондов давно не осталось. Не завидуй чужому горю, а то свое не расхлебаешь...
13.04.2020, 14:38
Гость: Запад

всегда гадил исподтишка
13.04.2020, 13:51
Гость: Юрий СПб

Пока все накопительные фонды не разворуют, эпидемия не закончится.
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