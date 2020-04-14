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Депздрав Москвы спрогнозировал дефицит коек в коронавирусных больницах

07:46 14.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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В Москве в ближайшие 2-3 недели может возникнуть дефицит коек из-за высокого количества выявленных случаев заболевания коронавирусом, пишет "Интерфакс" со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

Как отметили в ведомстве, в ближайшие десять дней будут перепрофилированию еще 24 больницы для лечения пациентов с подозрением на COVID-19.

"В настоящее время ситуация с коронавирусной инфекцией в столице продолжает оставаться напряженной. Количество ежедневно выявленных случаев коронавируса по-прежнему стабильно высокое. Оценивая текущую ситуацию, оперативный штаб прогнозирует, что несмотря на включение в работу все большего числа государственных, федеральных и коммерческих клиник, в ближайшие две-три недели возможен дефицит коек в перепрофилированных госпиталях", - сообщили в департаменте.

Там также отметили, что в ближайшие десять дней будут перепрофилированы еще 24 городских стационара для лечения пациентов с подозрением на коранавирусную инфекцию. Таким образом, в общей сложности в больницах будет развернуто около 21 тысячи коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

В столичном депздраве заверили, что экстренная медпомощь будет оказываться в полном объеме. Узкоспециализированные врачи продолжат работать на базе других стационаров. Кроме того, экстренная медицинская помощь будет оказываться в 12 стационарах, утвержденных в приказе департамента здравоохранения. К ним относятся ГКБ им. В.В. Вересаева, ГКБ им. А.К. Ерамишанцева, ГКБ им. Ф.И. Иноземцева, ГКБ им В.М. Буянова, ГКБ им. С.С. Юдина, ГКБ им В.В. Виноградова, ГКБ им.Л.А. Ворохобова, ГКБ им. М.П. Кончаловского, НИИ им. Н.В. Склифосовского, ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, им. С.П. Боткина, ГКБ им.И.В. Давыдовского.

"Выбранные для этого стационары оснащены достаточным количеством необходимого высокотехнологичного оборудования, а также кадровыми ресурсами. С учетом этого, а также временной отмены плановых госпитализаций, эти больницы обеспечат оказание всей необходимой медицинской помощи пациентам в экстренных случаях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе столичного депздрава отметили, что пациентов с коронавирусом в случае улучшения состояния могут выписать из больницы долечиваться дома.

"Независимо от наличия отрицательного результата теста на коронавирус больной может быть выписан, только если врач оценивает его состояние как удовлетворительное. Для этого есть очень четкие показатели", - подчеркнули в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, пациент, продолжающий лечение дома, обязан подписать согласие на лечение на дому, которое обязывает его соблюдать режим самоизоляции.

"Если жилищные условия пациента не позволяют продолжать лечение на дому (например, совместно с ним живут лица старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями, беременные), то больному могут предложить переезд в обсерватор", - пояснили в депздраве.

Как отметили в ведомстве, на дому пациента также бесплатно обеспечивают дорогостоящими лекарствами. Наблюдать за состоянием больного будут врачи телемедицинского центра и поликлиник. Последние, согласно алгоритмам, берут у пациентов анализ на коронавирусную инфекцию.

По данным департамента здравоохранения Москвы, только в столице от COVID-19 на дому лечатся более 6 тысяч человек. Там заверили, что в случае ухудшения состояния пациентов, лечащихся дома, обязательно госпитализируют.

Как ранее отмечали в российском Минздраве, лечение больных с коронавирусной инфекцией амбулаторно под наблюдением врача является обычной практикой и было предусмотрено соответствующим приказом еще в марте.

Темы: Коронавирус, Москва
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Комментарии читателей
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14.04.2020, 12:16
Гость: личный опыт

это придумал Юлиан Семенов.
14.04.2020, 12:03
Гость: Это не я придумал

Кальтенбруннер: "Те, кому я беспрекословно верю, открыто говорят друг с другом о трагизме положения, о тупости наших военных, о кретинизме Риббентропа, о болване Геринге, о том страшном, что ждет нас всех, если русские ворвутся в Берлин... А Штирлиц отвечает: "Ерунда, все хорошо, дела развиваются нормально". Любовь к родине и к фюреру заключается не в том, чтобы слепо врать друзьям по работе..."
14.04.2020, 11:39
Гость: Коронавирусная ложь

"Дефицита коек" и "ажиотажа" не наблюдается в реальности ни в одной больнице РФ или мира. Например, в США и Бразилии есть общественые движения, которое проверяют сообщения СМИ о "очередях", "панике" и "дефициете коек" в какой-либо больнице, физически приезжая в эту больницу и снимая на телефон правдивую обстановку с выкладываием видео на ютуб. Пока все сообщения СМИ о "переполненых" больницах, которые якобы "штурмуют пациенты" и где якобы "умирают врачи" оказались наглой ложью - больницы стоят пустые, никого там нет вообще. Абсолютно та же ситуация и в Италии с Испанией. Собшения СМИ о "трупах в кордоре в больнице в Мадриде" и "переполненных моргах" оказались полным фейком. По факту, больницы в центре Мадрида стоят пустые и там никого нет кроме охраны на входе и пары скучающих фельдшеров. Ищите на ютубе репортажи народных репортеров из пустых больниц по всему миру. Например, видео из Бразилии (предупреждение - много португальского мата - люди очень злы, поняв как их обманули СМИ):A FARSA DOS HOSPITAIS DESCOBERTO TODA MENTIRA A POPULAÇÃO ACORDOU A TEMPO AGORA É A HORA BRASIL
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