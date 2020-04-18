Скрытая угроза здоровью при сосудистой деменции

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Приобретенные расстройства в психике пожилого человека, характеризуются снижением интеллектуальных способностей, нарушенной адаптацией к окружающему обществу

Что означает поставленный диагноз, каковы последствия?



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Почему сосудистая деменция приговаривает заболевшего к неспособности ведения трудовой деятельности, проблемам в общении с близкими, ограничению возможности самообслуживания?

Клиническое течение

Приобретенное слабоумие влияет на качественные стороны жизни, прежний статус в карьере, приводит к финансовому краху. Уход за больным осуществляют близкие родственники, на которых ложится серьезная психическая нагрузка при контакте с ним.

Развитие тяжелого заболевания сопровождается целым букетом осложнений — потерей памяти, речевых навыков, внимания, мыслительных реакций. Теряется способность самостоятельно принимать решения, контролировать деятельность кишечника, мочевой системы.

Многие признаки схожи с течением болезни Альцгеймера. Патологическим симптомом становится стойкое изолированное расстройство функций головного мозга, влияющее на определенные центры.

Причины развития патологии

Основным побуждающим фактором становится нарушение мозгового кровообращения, поражение тканевых клеток полушарий.

Развитию отклонений от нормы в здоровье могут предшествовать:

устойчивая гипертензия;

перенесенный инфаркт;

кистозные образования в области головы;

необратимый процесс омертвения пораженных тканей артерий;

атеросклеротические поражения;

сосудистая ишемия;

избыток жировых клеток;

внутримозговое кровоизлияние;

скопление крови в области твердой или паутинной оболочках полушарий мозга;

аутоиммунные процессы, поражающие стенку сосудов;

болезни периферической системы;

возраст больного старше 60 лет;

артериальные аневризмы (хроническое расширение сосудов необратимого характера);

аритмические проявления работы сердечной мышцы;

патологические изменения клапанов сердца;

врожденный порок;

повышенное образование гомоцистеина (аминокислоты, вырабатываемой из метионина) в крови;

курение;

малоподвижный образ жизни;

несбалансированное питание;

наследственность.

Вывод: острое нарушение кровоснабжения тканей, хроническая недостаточность обеспечения питания кровью мозга посредством сосудов, приводит к слабоумию и необратимым последствиям.

В группу риска входят больные, страдающие заболеваниями:

сахарным диабетом;

патологией сердечной мышцы;

повышенным уровнем жиров в организме.

Симптоматика болезни

Основными признаками заболевания становятся резкое снижение прохождения кровотока в тканях мозга, вызывающие нарушения в обменных реакциях. Гибнут нейроны, разрастается глиальная ткань, наступает гибель клеток сосудов. Закупорка просвета в артериях (эмболия) может привести к остановке сердца. Сопутствующие признаки свидетельствуют о стадии клинического течения:

нарушается артикуляция;

глотание затрудненное;

меняется тембр голоса;

смех становится громким, неестественным (театральным);

беспричинный плач;

изменение походки — шаркающие шаги «лыжника»;

признаки сосудистого паркинсонизма — сокращение жестикуляции, движения конечностей хаотичные, замедленные.

У лежачих больных появляются пролежни, развивается пневмония, которая может приблизить конец жизненного пути.

Стадии развития болезни

Каждая стадия имеет свои отличия:

1. Первая стадия — происходит разлаженность психических процессов в течение первого месяца после инсульта. Повышенная раздражительность, вялость, нарушенный сон, беспричинная вспыльчивость, тревожность — начинают ярко проявляться в поведении человека. Депрессивное состояние, снижение значимости близких людей, дезориентация в пространстве. Длительность периода составляет не более трех месяцев.

2. Вторая стадия проходит при диагностировании дисциркуляторной энцефалопатии. Заметно ухудшаются психопатологические признаки, возрастает тревожность, депрессия. Нарушается сознание от помрачения до коматозного состояния, больного мучают зрительные галлюцинации, иллюзии, бред, путает даты, время. Хорошо осознается собственная личность и чувство самосохранения от окружающих. Исчезают из памяти реальные события, воспоминания, вызывающие боль, грусть. Поведение пациента становится опасным для окружающих. Его преследует страх за свою жизнь, зависимую от окружающих. По незначительному поводу возникает истерика, злобность, мнительность.

3. Третья стадия характеризуется усилением всех показателей — быстрого развития деменции сосудов мозга. Изменяется личность, круг интересов сужается. Настроение носит эйфорический характер, беспечность, теряется такт в поведении, больной начинает много кушать, при этом забывая о последнем приеме пищи. Безучастность, равнодушие ко всем, случаются припадки эпилептического характера, усиливаются галлюцинации слуховые, зрительные. Повышается мышечный тонус, ведущий к ритмическим, быстрым сокращениям головы, конечностей.

Степень тяжести заболевания

Активность болеющего, самостоятельность в обслуживании определяет тяжесть течения патологии:

при легкой степени явно разграничивается трудовая сфера жизни и взаимодействие с окружающими; соблюдаются гигиенические навыки; интеллектуальные возможности не ослаблены;

при наступлении средней степени — больной сталкивается с первыми трудностями в самообслуживании, не может оставаться без контроля и помощи близких; у него заметно снижена память, рассеивается внимание, ограничиваются интеллектуальные возможности;

тяжелая степень — повседневная жизненная активность нарушена, человек вынужден находиться под постоянным наблюдением родственников, принимать помощь при кормлении, одевании; не способен совершать гигиенические процедуры; движения дезориентированы, интеллект нарушен.

Диагностирование

Сбор сведений, получаемых при медицинском обследовании, визуальный осмотр пациента, патологические проявления, жалобы пациента и ухаживающих за ним, покажут полную клиническую картину.

Рекомендуется проводить исследование состояния личности, психических процессов с помощью набора методов, выявляющих закономерное нарушение на мозговом уровне - КТ (компьютерная томография), ЯМР (ядерно-магнитный резонанс). Метод позволяет контролировать движение крови через ткани.



Фото с сайта Pixabay.com

Терапевтический курс

Подтвержденный диагноз дает возможность начать лечение, которое строится на принципах:

этиопатогенетическом;

назначения препаратов, улучшающих память, речь, понимание, восприятие поступающей информации;

симптоматический курс лечения;

профилактических мер.

На данный момент не существует стандартной методики лечения тяжелой болезни. Включаются лекарственные препараты, воздействующие на основное заболевание, вызвавшее развитие деменции.

Проводится контроль за артериальным давлением, назначаются диуретики, ингибиторы АПФ. Для предотвращения повторного кровоизлияния, прогрессирующей сосудистой деменции, врач назначает антитромбоцитарные средства.

Прогноз

Избавиться полностью от заболевания нельзя. Сколько пациент сможет прожить с таким диагнозом, предсказать трудно.

Играют роль сопутствующие и предшествующие заболевания, наличие травм головного мозга, условия проживания, индивидуальные особенности организма. Болезнь значительно укорачивает продолжительность жизни заболевшего, перенесшего инсульт.

Быстрое развитие болезни сказывается на жизненном пространстве пациента. Диагностирование деменции в начальной стадии дает надежды на замедленное развитие патологии.

Профилактика

Чтобы предотвратить разрушение психических процессов, которое приводит к инвалидности, необходимо обращать внимание на признаки текущих заболеваний — сахарного диабета, гиперлипидемии, кардиологических заболеваний. Выявив причину, начав лечение вовремя, можно облегчить течение болезни.