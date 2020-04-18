Прием активированного угля при пищевом отравлении, тошноте и рвоте

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Издавна древесный уголь использовался как фильтр для очищения воды и других жидкостей от вредных примесей

Это качество впитывать вещества, отравляющие наш организм, фармакологи взяли за основу и создали недорогое средство, проверенное годами и поколениями наших пап и мам.



Фото с сайта stolichki.ru

Активированный уголь есть в каждой домашней аптечке.

Принцип действия угля

После особенной химической обработки поры угля раскрываются, притягивают и удерживают токсические вещества разного происхождения: пищевые бактерии, соли тяжелых металлов, промышленные соединения, продукты газообразования, а также отходы гниения и брожения. Помогает активированный уголь от тошноты и рвоты, облегчает состояние больного после пищевого отравления. Применяется для лечения хронических заболеваний кишечника, аллергии.

Причины возникновения тошноты и рвоты

Тошнота и рвота – бессознательные рефлексы организма, их невозможно контролировать и подавлять усилием воли. Признаки рвоты и тошноты могут иметь разные причины возникновения:

простое укачивание в транспорте; возрастные процессы у грудничков — непереносимость присутствующих в питательной смеси белков и углеводов или перекармливание; пищевое отравление; инфекции желудочно-кишечного тракта; токсикоз во время беременности; интоксикация; внутричерепные нарушения; сильная мигрень или головная боль; рвота в подростковом возрасте, связанная с признаками булимии, анорексии; заболевания, требующие хирургического вмешательства: аппендицит, перитонит; вирусные и бактериальные поражения мозга; легочные инфекции или болезни мочевыводящих путей.



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Это неполный список заболеваний, при которых может возникнуть тошнота. Каждый испытывал ее приближение.

Тошнота чувствуется по слюноотделению, головокружению, частому глотательному рефлексу, общему недомоганию, слабости в мышцах.

Рвотой называют процесс сокращения мышц брюшного пресса, при которых поступательными движениями остатки еды попадают в пищевод, и происходит выброс содержимого желудка наружу. Это защитная реакция организма на попадание внутрь вредных веществ, болезнетворных бактерий и вирусов. Часто после рвоты наступает обезвоживание организма. Для остановки тошноты и рвоты в быту используют проверенное средство.

Активированный уголь и его аналоги

Активированный уголь входит в число мощных препаратов, которые выводят из организма отравляющие вещества. Он помогает при поносе, метеоризме, плохом усвоении пищи, дизентерии, интоксикации, аллергической реакции, пищевом отравлении, газообразовании.

Активированный уголь – это лекарственное средство растительного происхождения. Он всасывает, удерживает и выводит токсины, обеспечивая очищение организма от вредных бактерий. Токсические вещества выводятся через желудочно-кишечный тракт. Действие препарата начинается сразу после приема внутрь.

Белый уголь

В аптеках препарат продается в двух видах: белый и традиционный черный.

Показания к применению у них одинаковые.

Белый уголь – препарат нового поколения, имеющий высокую способность к выведению вредных веществ из организма. Его принимают количественно меньше , чем черного (1 таблетка на 10 кг веса).

У черного есть противопоказания – наличие склонности к запору, белый, наоборот, ускоряет вывод токсинов и не имеет противопоказаний. Лекарственный препарат ускоряет расщепление питательных веществ и, соответственно, увеличивается скорость усваивания их в организме.

Для детей бывает трудно проглотить несколько таблеток, тогда на помощь придет белый эквивалент. Дозировка у него меньше, чем у черного.

В состав белого аналога входят дополнительные вещества: диоксид кремния в порошковом состоянии, целлюлоза микрокристаллическая, сахарная пудра, картофельный крахмал.

Считают, что белый аналог более эффективный. Но потребители больше доверяют проверенному лекарству, тем более, что оно дешевле. Существуют и другие аналоги активированного угля.

Как снять симптомы пищевого отравления

При признаках переедания или пищевого отравления, сопровождающихся слабостью, диареей, тошнотой, рвотой, необходимо очистить желудок с помощью угля.

Приготовьте 10 литров чуть теплой кипяченой воды, разведите уголь из расчета 2 таблетки на стакан воды. Постарайтесь давать больному пить как можно больше. Это вызовет усиление рвотного процесса. Хорошо, если рвотные массы, вызванные обильным питьем, станут прозрачными, значит организм очищается.

Через некоторое время надо дать больному выпить активированный уголь, придерживаясь дозировки: 1 таблетка 250 мг на 10 кг веса взрослому человеку.

Препарат лучше усваивается, если таблетку растолочь в порошок. Прием внутрь производить не более 3-4 раз в сутки. Частый прием препарата может привести к запору.

Применение активированного угля для снятия тошноты и рвоту у ребенка

Тошнота и рвота у ребенка, вызванная пищевым отравлением, не повод для паники. Родителям надо держать под рукой угольные таблетки. Они показаны к применению даже грудничкам. Препарат практически не имеет противопоказаний. Продается без рецепта по невысокой цене в любой аптеке.

Предварительные действия перед приемом

Обезвоживание организма при рвоте у ребенка происходит быстрее, чем у взрослого, и может привести к нарушению функции почек и даже к нарушению сердечной деятельности.

Первичная мера при пищевом отравлении – промывание желудка с помощью таблеток активированного угля, разведенных в воде. Рекомендуется при этом пить много жидкости, но не сразу, а из небольших емкостей.

Родителям не надо пугаться, что после приема жидкости следует рвотный процесс. Это естественная реакция на появление чужеродной массы в раздраженном желудке. Через рвоту происходит дальнейшее очищение организма.

При высокой температуре, поносе и постоянной непрекращающейся рвоте срочно вызвать врача.

Возрастных противопоказаний к применению нет, можно начинать прием с любого возраста. Но лучше не давать ребенку никаких лекарств до двух месяцев без консультации с педиатром.



Фото с сайта stolichki.ru

Дозировка для ребенка

Рекомендованные дозы применения лекарственного средства при массе таблеток 250 мг: до года 1-2 таблетки в день в виде растолченного порошка, с года до 3-х лет 2-4 таблетки в сутки, с 3 до 6 лет – 4-6 таблеток, после 6 лет – 10 таблеток и более в зависимости от массы тела ребенка.

Чтобы рассчитать самому точную дозу приема, надо 0,05 грамма умножить на массу тела малыша. Разовая дозировка составляет до 0,2 мг на 1 кг веса ребенка. Таблетку необходимо растереть в порошок и развести в небольшом количестве воды.

Срок применения таких препаратов не должен превышать 3-5 дней. Иначе, это приведет к поглощению из организма важных веществ, включающих витамины и аминокислоты.

Принимать более трех дней препарат детям рекомендовано только по назначению лечащего педиатра.

Противопоказания к применению для детей и взрослых

Средство нельзя принимать во время еды и во время приема других лекарственных препаратов. Должно пройти не менее 2-х часов до приема. Иначе все полезные вещества и активные компоненты лекарства будут впитаны углем и выведены из организма.

После приема угля кал приобретет черный цвет. Не надо пугаться, это естественный физиологический процесс.

Не использовать препарат при язвенной болезни и при желудочных и кишечных кровотечениях. Возможна индивидуальная непереносимость препарата, что случается крайне редко.

Длительный прием данного препарата при аллергии и хронических заболеваниях проводится только под наблюдением врача.

Важно! Таблетки продаются в упаковках, которые различаются по весу. Внимательно просмотрите надписи на упаковке и прочитайте инструкцию к применению, чтобы не ошибиться в дозировке.

При повышении температуры, рвоте с кровью, поносе, резкой боли в животе необходимо срочно вызвать врача.

Препарат не вызывает аллергической реакции, не имеет возрастных ограничений для приема, доступен по цене.

Лекарственное средство поможет при тошноте, рвоте, пищевом отравлении, переедании, тяжести в желудке, интоксикации.

Доверие к препарату врачей и пациентов огромно.