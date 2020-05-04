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350 медиков в Калининградской области отказались работать

21:32 4.05.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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В Калининградской области 350 медицинских работников отказались работать из-за коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко на брифинге в понедельник, 4 мая.

«У нас таких под сотню врачей и две с половиной сотни среднего медперсонала, которые сказали: „Ребят, спасибо всем, мы пойдём, пока работать не будем“. У кого-то, наверное, на то есть свои причины. Я не вправе их осуждать: у кого-то есть дети, у кого-то ещё что-то, неполные семьи у людей... По факту у нас 350 человек из системы ещё перед началом этой всей коронавирусной истории встали и вышли», — приводит слова Кравченко издание «Новый Калининград».

По состоянию на 2 мая в регионе лечатся от коронавируса 93 медика. При этом чиновники ожидают, что в результате вспышки в областной клинической больнице количество заражённых медработников учреждения достигнет сотни.

«Надо понимать, что медработники — это самая большая группа риска на сегодня. Самое опасное с точки зрения инфицирования место — медицинские организации, почему я всех призываю без особой надобности их сегодня не посещать», — отметил министр.

Темы: Коронавирус, Калининград, Проблемы врачей и медицинского персонала в России
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Комментарии читателей
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05.05.2020, 02:05
Гость: Иван Иваныч

Вот и повод для запрета на профессию этим людям. Есть масса интересных профессий для бывших медиков. Продавцы биодобавок, Грузчики..Коснусь истории нашей семьёй. Моя мать после МЕДА была распределена в глушь. И они, молодые медики, с 4 утра обходили избы и проводили прививки, перед тем как начать приём в поликлинике. Был лютый мороз, иногда и метель, и нереальные расстояния, которые они проходили пешком. Это была МЕДИЦИНА ДОЛГА. Это была советская медицина. И им не приходило в голову отказаться. А чумные экспедиции в среднюю Азию сколько уносили врачей. Врачи вообще святые люди, и те, кто каждый день видит раковых лысых детей, и потом пьёт, чтобы не сойти с ума, и те кто инфекционники. Не знаю в чем там дело, но скорее всего некоторое нынешние врачи не видят никакой целесообразности в клятве какого там Гиппократа, Шмитократа.
04.05.2020, 23:52
Гость: Дык,

это ж деньги платить надо!
04.05.2020, 23:48
Гость: Ну ,здравствуй царь-труженник!

И всё-то ты в трудах, всё в трудах, великий государь, аки пчела!Об твоём старании уже весь мир оглашен.
Уже вошло в традицию когда на саммите "19 корон+1 шапка" собравшиеся короли вежливо ждут в прискорбной пунктуальности трудягу царя ,у которого забот выше шапки .Даже пописать некогда.
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