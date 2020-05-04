350 медиков в Калининградской области отказались работать

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В Калининградской области 350 медицинских работников отказались работать из-за коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко на брифинге в понедельник, 4 мая.

«У нас таких под сотню врачей и две с половиной сотни среднего медперсонала, которые сказали: „Ребят, спасибо всем, мы пойдём, пока работать не будем“. У кого-то, наверное, на то есть свои причины. Я не вправе их осуждать: у кого-то есть дети, у кого-то ещё что-то, неполные семьи у людей... По факту у нас 350 человек из системы ещё перед началом этой всей коронавирусной истории встали и вышли», — приводит слова Кравченко издание «Новый Калининград».

По состоянию на 2 мая в регионе лечатся от коронавируса 93 медика. При этом чиновники ожидают, что в результате вспышки в областной клинической больнице количество заражённых медработников учреждения достигнет сотни.

«Надо понимать, что медработники — это самая большая группа риска на сегодня. Самое опасное с точки зрения инфицирования место — медицинские организации, почему я всех призываю без особой надобности их сегодня не посещать», — отметил министр.