Очищение организма: стресс и адаптогены

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Всемирная организация здравоохранения определила стресс в качестве основного заболевания цивилизации 21-го века

Исследования, опубликованные Шведским институтом исследований и разработок трав, показывают, что адаптогенные растения, хотя и необъяснимым образом, делают нас устойчивыми как к физическим, так и к психическим воздействиям стресса, который ответственен за развитие большинства серьезных заболеваний.

Это правда, что стресс помогает нам выживать и адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды, а также позволяет нам почти инстинктивно реагировать в случае опасности. Однако когда это сопровождает нас каждый день, уставшее тело, наконец, начинает выходить из строя.

Адаптогены не сделают нас супергероями, которые совершенно не подвержены стрессу. Тем не менее, они помогут нам справиться с этим и иммунизировать наш организм от его последствий, которые связаны с развитием болезней цивилизации.

Адаптогенные растения не оказывают лечебного эффекта, они лишь мобилизуют организм для борьбы с угрозой.

Важно отметить, что они взаимодействуют всесторонне. Прежде всего, они защищают нервную систему от повреждений и стимулируют ее деятельность. Они также оказывают антидепрессантное, успокаивающее действие. Они повышают наши когнитивные навыки, облегчают обучение и улучшают память. Они снимают усталость и ускоряют регенерацию организма после тренировки.

Воздействуя на эндокринную систему, они восстанавливают гормональный баланс, особенно на гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой линии, которая первой реагирует на стрессовые ситуации путем выделения гормонов надпочечников, включая кортизон, избыток которого ослабляет иммунную систему. Адаптогены также ограничивают производство свободных радикалов кислорода, которые повреждают ткани, что приведет к снижению риска аутоиммунных заболеваний и аллергий.

Фото с сайта pixabay.com

Они также защищают печень и пищеварительную систему от вынужденного стресса, неблагоприятных изменений в обмене веществ и, восстанавливая нормальное кровяное давление, снижают риск сердечных заболеваний.

Хороший и плохой стресс

Положительный стресс мотивирует к действию, дает силу, мужество и обостряет наши чувства. Адреналин отвечает за его возникновение, что стимулирует и кратковременно повышает эффективность организма. Однако его эффект исчезает через 30 минут, и тогда организмом начинает править кортизол.

Его задачей является долгосрочное поддержание эффектов Distres adrenaline, то есть отрицательного стресса. Это отрицательно влияет на физическое и психическое самочувствие, приводит к нарушению регуляции обмена веществ и психическим расстройствам. Причиной является высокий уровень кортизола в крови, который сохраняется слишком долго.

Азиатский грызун (готу кола) - улучшает память и концентрацию, оказывает успокаивающее и антидепрессантное действие. Он нейтрализует действие свободных кислородных радикалов, защищает нервные клетки от повреждений и замедляет процессы старения в них. Благодаря этому человек сохраняет интеллектуальную эффективность до старости. Обладает обезболивающим и противовоспалительным действием. Это также тормозит развитие рака.

Индийский женьшень, ашваганда - обладает противовоспалительными свойствами и повышает сопротивляемость организма, а также его эффективность при больших усилиях (физических и умственных). Улучшает память и концентрацию. Он способствует восстановлению поврежденных связей между нейронами в ходе нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. Обладает лечебным действием на уровне, аналогичном лекарственным препаратам. Предотвращает язвы в пищеварительном тракте, которые развиваются в результате хронического стресса.

Фото с сайта sadovnikam.ru

Большинство растительных адаптогенов содержат комбинацию фенольных и тритерпеновых соединений, регулирующих гормональный ответ на стресс. Другие активные ингредиенты адаптогенов регулируют активность ферментов, белков и обмен веществ на клеточном уровне.

Горный розарий (арктический корень, hong jing tian) - снижает уровень гормонов стресса в организме, в основном кортизола, при одновременном увеличении количества серотонина, называемого гормоном счастья. Благодаря этому он действует как антидепрессант и улучшает психическое самочувствие. Помогает людям с т.н. профессиональным выгоранием. Он защищает клетки нервной системы от вредного воздействия экситотоксинов, присутствующих в пище, то есть химических веществ, которые чрезмерно стимулируют клетки мозга, что приводит к их гибели в результате усталости. Улучшает общую работоспособность организма, уменьшает симптомы хронической усталости. Помогает поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови.

Всемирная организация здравоохранения определила стресс в качестве основного заболевания цивилизации 21-го века. Целых 77% населения мира ощущает его физические последствия, а 73% - психологические.

Мелколистная бакопа (брахми) - улучшает память и концентрацию. Она повышает когнитивные способности и успокаивает детей, страдающих СДВГ, успокаивает негативные эмоции у взрослых. Она защищает нервные клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами кислорода, а также снижает интенсивность воспалительных процессов в нервной ткани. Она улучшает когнитивные функции у пациентов с деменцией, болезнью Альцгеймера и после инсульта, поскольку повышает уровень нейротрансмиттеров в мозге и улучшает его кровоснабжение. Она также поддерживает регенерацию связей между нейронами.

Гриб рейши - работает против рака, регулируя функционирование иммунной системы и подавляя рост кровеносных сосудов, питающих опухоль. Это также ограничивает распространение метастатических клеток в организме. Предотвращает бактериальные и вирусные инфекции, повышает сопротивляемость организма и борется с инфекцией. Регулирует уровень глюкозы в крови и увеличивает секрецию инсулина. Защищает печень и ускоряет ее регенерацию. Он также противодействует ожирению печени и циррозу печени.

Многие заболевания образа жизни имеют одним из источников хронический стресс. К ним относятся: ожирение, рак, диабет и резистентность к инсулину, заболевания кровообращения (гипертония, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз), аутоиммунные и нейродегенеративные заболевания (деменция, болезнь Альцгеймера). Стресс также ответственен за психические расстройства (депрессия, сексуальные дисфункции, трудности с концентрацией внимания), бессонницу, синдром хронической усталости, нарушение иммунитета. Это также является причиной возникновения боли (голова, позвоночник, живот) неизвестной причины.

Лимонник - защищает печень и ускоряет ее регенерацию. Улучшает психическое состояние, снимает симптомы тревоги и раздражительности. Повышает способность к обучению и концентрации, особенно у пациентов с болезнью Альцгеймера, Паркинсона и СДВГ. Предотвращает повреждение тканей, вызванное свободными радикалами кислорода, что замедляет эффект старения. Регулирует кровяное давление и предотвращает сердечные приступы. Он предотвращает ожирение, потому что он ингибирует пролиферацию жировых клеток в подкожном жире.

Сафлор обыкновенный (корень сафлора, корень марала) - стимулирует нервную систему. Устраняет эффект снотворного. Это повышает кровяное давление и расширяет периферические сосуды, тем самым улучшая кровообращение. Это также отличное средство от депрессии и шизофрении. Регулирует секрецию гормонов в железах внутренней секреции. Это также влияет на процесс пищеварения и снижает уровень глюкозы в крови и уровень холестерина. Настойка двустворчатого корня улучшает как физическое, так и психическое самочувствие.

