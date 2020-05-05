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Первый случай COVID-19 во Франции был зарегистрирован еще в декабре 2019

17:24 5.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Первый случай коронавирусной инфекции во Франции был зарегистрирован еще в конце декабря 2019 года сообщает ВВС со ссылкой на французского врача Ива Коэна.

По словам врача, в свете последних событий с пандемией коронавируса COVID-19, он решил проверить анализы пациентов с симптомами, похожими на грипп, которые регистрировались в декабре 2019 года и январе 2020 года.  

Всего Коэн проверил 14 человек, положительный тест на COVID-19 пришел один. Пятидесятилетний пациент из предместья Парижа был госпитализирован 27 декабря с пневмонией. Мужчина благополучно выздоровел. Он заявил, что не подозревал, что мог быть болен коронавирусом, так как не ездил в эпидемиологически неблагополучные страны.

Ранее первыми случаями заболевания COVID-19 во Франции считались три подтвержденных 24 января эпизода. Двое заболевших приехали из китайского Уханя, бывший на тот момент центром эпидемии, третий был членом семьи.

В связи с результатом своего исследования, Коэн призвал всех вирусологов перепроверить имеющиеся у них тесты, начиная с осени 2019 года. 

Темы: Коронавирус, Франция
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Комментарии читателей
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05.05.2020, 23:39
Гость: Carlos

А я о чём?
Кстати, "прогрессивные общечеловеки" ещё Иран ошкуривали и ошкуривают за "исламский терроризм", который Иран не поддерживает, а ИГ трогать не дают, в том числе и законным правительствам мусульманских стран, на территории которых ИГ беспредельничает...
А Китай "виноват" только в том, что "разбогател" - у Китая есть, что украсть, отнять...
В чистом виде, как "опиумные войны" 19 века...
05.05.2020, 23:01
Гость: Да что Вы?

Только 25 лет назад и в Белоруссии? Надо подумать...
05.05.2020, 21:50
Гость: ах-ах-ах -в России, ещё летом позапрошлого года,

неизвестный вирус косил==
А почему мы об этом не слышали и никого из нашего окружения не скосило?
И у терапевта очередей не было?
Гоните вы...
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