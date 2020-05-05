Первый случай COVID-19 во Франции был зарегистрирован еще в декабре 2019

17:24

Первый случай коронавирусной инфекции во Франции был зарегистрирован еще в конце декабря 2019 года сообщает ВВС со ссылкой на французского врача Ива Коэна.

По словам врача, в свете последних событий с пандемией коронавируса COVID-19, он решил проверить анализы пациентов с симптомами, похожими на грипп, которые регистрировались в декабре 2019 года и январе 2020 года.

Всего Коэн проверил 14 человек, положительный тест на COVID-19 пришел один. Пятидесятилетний пациент из предместья Парижа был госпитализирован 27 декабря с пневмонией. Мужчина благополучно выздоровел. Он заявил, что не подозревал, что мог быть болен коронавирусом, так как не ездил в эпидемиологически неблагополучные страны.

Ранее первыми случаями заболевания COVID-19 во Франции считались три подтвержденных 24 января эпизода. Двое заболевших приехали из китайского Уханя, бывший на тот момент центром эпидемии, третий был членом семьи.

В связи с результатом своего исследования, Коэн призвал всех вирусологов перепроверить имеющиеся у них тесты, начиная с осени 2019 года.