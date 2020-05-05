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Число случаев коронавирусной инфекции в России превысило 155 тысяч

11:22 5.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Количество заболевших новым короновирусом COVID-19 за минувшие сутки составило 10 102 человека, сообщает оперативный штаб.

По сравнению с предыдущими сутками наблюдает прирост в 7%, 49,1% из вновь выявленных больных не имеют клинических проявлений заболевания.

Таким образом, общее количество заболевших в России составляет 155 370 человек. Новые случаи заболевания были зарегистрированы в 83 регионах, в том числе в Москве 5714 (общее количество инфицированных 80 115), Подмосковье - 822, Петербурге - 226, Нижегородской области - 174, Свердловской области - 133.

За последние сутки от осложнений, вызванных COVID-19 скончались 95 человек, в том числе в Москве - 52 пациента. Всего за весь период по стране скончался 1451 человек. 

Полностью поправились после перенесенного заболевания 19 865 человек, в том числе за последние сутки - 1770.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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05.05.2020, 22:04
Гость: tot64 vechnozhivoj

??? каку-таку "статистику" ?
05.05.2020, 21:56
Гость: считать не умеет

этот "представитель Всемирной организации здравоохранения"
данные на Яндексе в открытом доступе - смотрите соотношение числа выздоровлений/смертей:
Украина = 6/1 , Россия = 14/1 , Беларусь = 34/1
так что в Минске действительно всё спокойно, чего не скажешь о нас.
само же число заражений вирусом не имеет серьезного значения - можете смело умножать его на 10 (по оценке немецкого здравоохранения, кстати)
Значение имеет - иммунитет, вы уверены что в условиях двухмесячной изоляции у вас с ним всё в порядке?
05.05.2020, 20:05
Гость: Для

западлатых плохая...
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