Число случаев коронавирусной инфекции в России превысило 155 тысяч

11:22

Количество заболевших новым короновирусом COVID-19 за минувшие сутки составило 10 102 человека, сообщает оперативный штаб.

По сравнению с предыдущими сутками наблюдает прирост в 7%, 49,1% из вновь выявленных больных не имеют клинических проявлений заболевания.

Таким образом, общее количество заболевших в России составляет 155 370 человек. Новые случаи заболевания были зарегистрированы в 83 регионах, в том числе в Москве 5714 (общее количество инфицированных 80 115), Подмосковье - 822, Петербурге - 226, Нижегородской области - 174, Свердловской области - 133.

За последние сутки от осложнений, вызванных COVID-19 скончались 95 человек, в том числе в Москве - 52 пациента. Всего за весь период по стране скончался 1451 человек.

Полностью поправились после перенесенного заболевания 19 865 человек, в том числе за последние сутки - 1770.