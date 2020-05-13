Минздрав выступил за повышение возраста продажи алкоголя до 21 года

14:43

Во время карантинной самоизоляции в России начало расти число смертей от алкоголя. По этой причине Минздрав считает нужным повысить возраст продажи спиртных напитков до 21 года, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

«У нас есть оперативный мониторинг по смертности. К сожалению, в настоящее время роль алкоголя в структуре смертности начала возрастать», - цитирует министра «Интерфакс».

По данным Минздрава, в последние два месяца потребление алкоголя россиянами выросло на 2-3%. Эксперты связывают это с тем, что россияне сейчас большую часть времени люди проводят дома и работают удаленно либо вообще не трудоустроены из-за коронавируса.

При этом врачи рекомендовали россиянам не злоупотреблять спиртными напитками, в том числе потому, что они ослабляют иммунитет. Михаил Мурашко напомнил, что правительство обсуждало вопрос повышения возраста продажи алкоголя и ранее. Однако в настоящее время эта мера позволит напрямую влиять на цифры по смертности и заболеваемости.

«Я думаю, что, если депутаты готовы к реализации, — почему нет», — подчеркнул министр.