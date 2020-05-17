Причины железодефицитной анемии

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Железодефицитная анемия (ЖДА) - самый распространенный диагноз, который ставят гематологи



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ЖДА образуется из-за истощения запасов железа в организме, который по различным причинам снижает выработку гемоглобина (ион железа является одним из важных компонентов молекулы гемоглобина). Состояние пониженного гемоглобина и эритроцитов, наряду с рядом других важных показателей крови, называется анемией. Причины потери железа могут быть различными и, в зависимости от возраста пациента, их найти достаточно трудно.

Легкая усталость, вялость, сонливость - особенно во второй половине дня, нарушение памяти и концентрации внимания, выпадение волос, ломкость ногтей, сухость кожи, угревая сыпь и другие кожные заболевания, болезненное растрескивание кожи в уголках губ, подверженность вирусным инфекциям - вот часто встречающиеся симптомы анемии.

У молодых людей даже существует скрытый дефицит железа (анализы крови нормальные, но имеется падение уровня железа в организме), который может вызывать вышеупомянутые жалобы. Причина в том, что они более активны физически, а их организм более чувствителен к так называемой гипоксемии - снижению насыщения крови кислородом. Нередко встречаются молодые девушки (20-30 лет), которые жалуются на то, что не могут делать обычные физические упражнения, хотя их гемоглобин в норме.

Почему ЖДА "любит" молодых женщин?



Именно молодые женщины являются «любимой жертвой» анемии. Причина - потеря крови при менструациях, которая по тем или иным причинам более обильна, чем обычно. Девочки-подростки подвергаются риску, потому что возрастающие потребности в железе у растущего организма выше, чем у женщин в возрасте. Часто в кабинет врача попадают молодые женщины в возрасте от 18 до 28 лет с легкой анемией (гемоглобин более 100, но менее 130 г / л), причина которой именно в этом – наследственный «подростковый» не леченный или не леченный правильно дефицит.

Беременные женщины, а также рожающие женщины, которых лечили железом в течение 9 месяцев, но которые не продолжают лечение во время кормления грудью, находятся в опасности. Анемия также является проблемой для женщин с гинекологическими проблемами.

Интересно, что у будущих мам потребность в железе ниже, чем у женщин во время менструации, несмотря на развивающийся плод. Но наиболее распространенной анемией является именно железодефицитная, в большинстве случаев из-за сопутствующего дефицита железа в начале беременности.

Заболевание желудочно-кишечного тракта, при котором есть кровопотеря, является еще одним серьезным «виновником» анемии. Например - язвенная патология желудка и ДПК, эрозивный гастрит, диафрагмальная грыжа (частая причина дефицита железа у пожилых пациентов), язвенный колит, болезнь Крона, кровоточащий геморрой.

Особое внимание уделяют пожилым пациентам, а также мужчинам с дефицитом железа, которых чаще всего направляют на эндоскопическое исследование желудка и толстой кишки. Рак толстой кишки иногда является единственным симптомом ЖДА. Реже причиной является заболевание легких, при котором у пациентов возникает кровотечение и, следовательно, теряется железо.

Шпинат и свекла не являются лекарством.



Плохая диета также может «разблокировать» анемию. Хотя и редко, причиной дефицита железа является плохое питание - например из-за расстройств пищевого поведения, таких как булимия и анорексия, веганство или фастфуд, который очень популярен среди подростков (в фастфуде нет достаточного количества мяса, яиц и овощей, являющихся основными источниками железа).

Вегетарианцы часто посещают кабинет гематолога, но нехватка железа у них не столько из-за снижения потребления многих продуктов, сколько из-за увеличения потерь микроэлементов. Конечно, и то, и другое является причиной заболевания. А ответ на самый распространенный вопрос пациентов «Могу ли я не пить таблетки и есть мясо?» - нет, так как это невозможно из-за того простого факта, что терапевтическая доза железа не может быть достигнута с простым приемом мяса, ведь организм не может усвоить такое количество пищи в течение дня. Также придется разочаровать любителей крапивы и шпината - его содержание в этих растениях намного ниже, чем необходимо для лечения. А то, что много железа содержится в свекольном соке – это миф.

Переливание крови при гемоглобине ниже 70 г / л.



Что это за лечение? Назначается препарат железа, индивидуально подобранный в соответствии с предполагаемой переносимостью пациента. Рассматриваются наиболее распространенные побочные эффекты - желудочный дискомфорт, тошнота, легкая боль, запор, диарея или чередование последних двух, а у пациентов с язвами и гастритом, а также с раздражительной толстой кишкой или более серьезным заболеванием кишечника, могут быть гораздо более тяжелые побочные эффекты, которые вызывают нарушения в повседневном ритме и обычной активности.

Пациентам, которые не переносят или не принимают железо, назначают венозные инъекции. Рецидивы возможны при преждевременном прекращении лечения. К сожалению, ЖДА также вызывается повышенными потерями железа, которые связаны с гинекологическими или желудочно-кишечными заболеваниями, а также с тяжелыми менструациями без видимой причины.

Самым опасным, конечно же, является пренебрежение лечением. Может возникнуть тяжелая анемия, которая потребует переливания крови. С гемоглобином ниже

70 г / л эта процедура спасает жизнь. Однако переливание крови вовсе не является невинным и может привести к серьезным поздним осложнениям, поэтому целесообразно своевременно лечить дефицит железа и ЖДА.

Какие необходимы диагностические исследования?



Исследования, необходимые для диагностики ЖДА, включают полный анализ крови, сывороточное железо, способность связывания железа и сывороточный ферритин. Здесь говорится об анемии с уменьшением уровня гемоглобина, количества эритроцитов, гематокрита, среднего объема эритроцитов и среднего содержания гемоглобина ниже норм по возрасту и полу.

Одновременно с изменениями в крови падает содержание железа в сыворотке и увеличивается общая железосвязывающая способность, что свидетельствует о насыщении белков, которые транспортируют железо после его всасывания и доставляют его в кроветворные органы. И, конечно же, сывороточный ферритин, который является чрезвычайно важным показателем как в диагностике, так и в мониторинге эффекта терапии, поскольку он показывает состояние отложений железа. И это напоминание о том, что пациенты не могут интерпретировать результаты своих тестов, используя сами контрольные значения, но должны консультироваться с гематологом на каждом этапе лечения.

Веганизм опасен.



Специалисты не рекомендуют пациентам с дефицитом железа менять диету – хотя, это, в конце концов, личный выбор и право каждого. Но при этом стоит помнить, что веганство опасно, потому что железо в растительной пище усваивается гораздо труднее. Питание важно для врача при выборе лекарства и из-за возможного дефицита других ценных элементов и кроветворных компонентов, таких как витамин B12 и фолиевая кислота. Также стоит обратить внимание на возможное злоупотребление алкоголем и кофеином, которые ухудшают состояние организма при ЖДА.