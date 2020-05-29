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В Подмосковье обнаружили свалку лекарств от ВИЧ на 6 миллионов рублей

12:25 29.05.2020
Свалку дорогих лекарств нашли под Сергиевым Посадом
Скриншот с YouTube
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Прокуратура Московской области инициировала проверку после сюжета телеканала "Россия-1" о свалке с тоннами просроченных дорогостоящих лекарственных препаратов, обнаруженной под Сергиевым Пасадом.

Как сообщает телеканал 360, свалку обнаружили жители села Сватково. Отмечается, что часть упаковок лекарств была сожжена, а среди остальных оказались дорогие противовирусные препараты, предназначенные для лечения гепатита и ВИЧ.

Телеканал отмечает, что примерно в том же месте недавно был обнаружен сброс лекарственных средств. Того, кто сбрасывал не нашли, но установили собственника территории. Ему пришлось ликвидировать свалку. 

Местное издание "Копейка" также писало о том, что жители района с завидной регулярностью находят свалки различных просроченных лекарственных препаратов. По словам местных жителей, медицинские отходы "Газелями" вываливают на территории заброшенного детского лагеря".

Проверкой о новой свалке занялась Сергиево-Посадская городская прокуратура. Стоимость выброшенных просроченных лекарств составляет порядка 6 млн рублей. Они должны выдаваться пациентам бесплатно. 

Нарушителю может грозить штраф до 250 тысяч рублей.

Темы: Московская область, Лекарственное обеспечение в России
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Комментарии читателей
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29.05.2020, 18:22
Гость: Евгений В

Такие действия подвластны только врагам народа России настоящим фашистам. Здесь не прокуратура нужна, а НКВД, а лучше СМЕРШ. Этот, всплывший каким-то образом, факт определяет истинное лицо власти РФ.
29.05.2020, 16:33
Гость: ABCD

Если бы там установили "засаду" (хотя бы видеокамеры в месте где проезжают эти "газели") то наверняка узнали бы кто именно этим занимается, но вот этого кажется и боятся больше всего. Как бы упаси боже невзначай случайно не "дёрнуть" большого чиновника в минздраве.
29.05.2020, 16:32
Гость: А957

Раз на этом нельзя ещё раз нажиться - в мусор, на людей -плевать. Волчий закон капитализма.
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