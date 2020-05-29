В Подмосковье обнаружили свалку лекарств от ВИЧ на 6 миллионов рублей

12:25

Прокуратура Московской области инициировала проверку после сюжета телеканала "Россия-1" о свалке с тоннами просроченных дорогостоящих лекарственных препаратов, обнаруженной под Сергиевым Пасадом.

Как сообщает телеканал 360, свалку обнаружили жители села Сватково. Отмечается, что часть упаковок лекарств была сожжена, а среди остальных оказались дорогие противовирусные препараты, предназначенные для лечения гепатита и ВИЧ.

Телеканал отмечает, что примерно в том же месте недавно был обнаружен сброс лекарственных средств. Того, кто сбрасывал не нашли, но установили собственника территории. Ему пришлось ликвидировать свалку.

Местное издание "Копейка" также писало о том, что жители района с завидной регулярностью находят свалки различных просроченных лекарственных препаратов. По словам местных жителей, медицинские отходы "Газелями" вываливают на территории заброшенного детского лагеря".

Проверкой о новой свалке занялась Сергиево-Посадская городская прокуратура. Стоимость выброшенных просроченных лекарств составляет порядка 6 млн рублей. Они должны выдаваться пациентам бесплатно.

Нарушителю может грозить штраф до 250 тысяч рублей.