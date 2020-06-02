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В РАН разрабатывают вакцину от коронавируса в виде йогурта

18:15 2.06.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Ученые Российской академии наук (РАН) разрабатывают новый тип вакцины против коронавируса, антигены в которой будут прикрепляться к бактериям-пробиотикам, содержащихся в кисломолочных продуктах.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление вице-президента РАН Владимира Чехонина.

Как пояснил Чехонин, в таких препаратах антигены заключаются в микрокапсулы, защищающие их от пищеварительных ферментов.

«Мишенью для клонирования является ген, который кодирует S-белок коронавируса. Ген вводится в область кодирования поверхностных ворсинок бактерии-пробиотика, и формируется бактерия с иммуногенным белком вируса на поверхности. Данная вакцина может вводиться в виде кисломолочного продукта», - рассказал Чехонин.

Также Чехонин отметил, что в настоящее время уже проводятся доклинические испытания препарата.

Темы: Коронавирус, Болезни и их лечение
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Комментарии читателей
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03.06.2020, 02:09
Гость: Евгений В

Это целое новое открытие, правда в лабораториях КГБ еще и не то делали...
Вакцинировать нужную часть населения можно массово тайно, продавая в специальные продукты: для бедных-не успешных и не нужных людей одни продукты в магазинах "хороших" и "пятерочках", а для других-успешных и нужных в других дорогих магазинах.
03.06.2020, 01:11
Гость: Прасковья

А то еще, говорят, как это по-новому, урину надо пить, урину.
03.06.2020, 00:37
Гость: Ray Bloom

Выродки найдут способ уничтожения народа.
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