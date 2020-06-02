В РАН разрабатывают вакцину от коронавируса в виде йогурта

18:15

Ученые Российской академии наук (РАН) разрабатывают новый тип вакцины против коронавируса, антигены в которой будут прикрепляться к бактериям-пробиотикам, содержащихся в кисломолочных продуктах.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление вице-президента РАН Владимира Чехонина.

Как пояснил Чехонин, в таких препаратах антигены заключаются в микрокапсулы, защищающие их от пищеварительных ферментов.

«Мишенью для клонирования является ген, который кодирует S-белок коронавируса. Ген вводится в область кодирования поверхностных ворсинок бактерии-пробиотика, и формируется бактерия с иммуногенным белком вируса на поверхности. Данная вакцина может вводиться в виде кисломолочного продукта», - рассказал Чехонин.

Также Чехонин отметил, что в настоящее время уже проводятся доклинические испытания препарата.