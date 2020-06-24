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Врачи сообщили о пожизненных последствиях COVID-19

12:43 24.06.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев

Пациенты, переболевшие COVID-19, могут страдать от последствий болезни всю оставшуюся жизнь. К такому выводу пришли эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании, сообщает The Daily Telegraph.

Прежде всего, речь идет о повреждениях легких, хронической усталости и психологических расстройствах. Как выяснили специалисты, почти у трети переболевших коронавирусом (30%) в дальнейшем может развиться фиброз легких. Это заболевание, при котором внутри образуется рубцовая ткань. Она вызывает сбой дыхательной функции и ухудшает насыщение крови кислородом.

Кроме того, примерно у половины вылечившихся могут сохраняться физические, когнитивные и психологические нарушения. Порядка 70% могут страдать от бредового расстройства. Также у каждого десятого пациента врачи выявляли острое поражение сердца.

В исследовании также есть указания на то, что коронавирус способен вызвать повреждения мозга, которые в будущем могут привести к болезни Альцгеймера. По словам профессора Питера Опеншоу, в среднем больным COVID-19 требуется год, чтобы полностью восстановить здоровье. Однако часть из них, вероятно, никогда не вернется к полноценной жизни.

Темы: Коронавирус, Здоровье
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Комментарии читателей
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24.06.2020, 19:17
Гость: А

я уже много лет говорю: медицина становится всё более агрессивной.
"Как? Вы стали меньше болеть и меньше нам платить? Непорядок! Мы всё устроим и вернём на круги своя! Мы выкачаем из вас всё недополученное нами бабло и даже больше" - говорит наша агрессивная и алчная медицина.
24.06.2020, 19:00
Гость: Владимир

Метко сказано!
24.06.2020, 18:52
Гость: Наглосаксы

порадовали своими умозаключениями весь мир. Верить, как верить в Солсбери?
Подождем заключения реальных специалистов.
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