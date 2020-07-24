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Вакцинация медиков от COVID-19 может начаться уже в августе

07:29 24.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Вакцинация медиков от коронавируса COVID-19 может начаться уже в августе, пишет "Интерфакс" со ссылкой на слова главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.

По словам Мурашко, в августе будет предложено привиться от коронавируса медицинским работникам и тем, кто наиболее часто сталкивается с заболевшими людьми. 

Вместе с тем, он не дал точной информации о том, когда планируется массовая вакцинация россиян. По его словам, более широкое применение вакцины будет возможно после прохождения третьего этапа клинических исследований, оценки результатов и выдачи соответствующего разрешения. 

"Сегодня эксперты планируют, что в третьей фазе будут участвовать 800 человек на каждую форму выпуска. Эти пациенты в амбулаторных условиях получат вакцинацию", - сообщил он.

Параллельно начнется более мощное производство вакцин, чтобы к концу испытаний можно было начать масштабное применение препарата. 

Ранее Сеченовский университет и госпиталь Бурденко выписали две вторых группы добровольцев, на которых проводились клинические исследования вакцины от коронавируса. Теперь должны быть подведены итоги этих исследований, данные будут переданы в Минздрав, министерство примет решение о применении вакцины.

В свою очередь НИИ "Вектор" Роспотребнадзора подал заявку в Минздрав на проведение исследований вакцины на людях, они пока не начались.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.07.2020, 10:23
Гость: Покорный россиянин получил

Да, да медиков привить обязательно. Но в первую очередь нужно бы позаботиться о руководстве страны. С них начать бы! Сберечь элиту!
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