Первая вакцина от коронавируса может поступить в оборот 15 августа

11:29

Вакцина от коронавируса, созданная в Национальном исследовательском центре им. Н.Ф.Гамалеи, может поступить в гражданский оборот уже 15 августа, пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

По данным агентства, сейчас препарат проходит экспертизу в ФГБУ "Научный центр экспертизы средств медицинского применения". Предпологается, что она будет зарегистрирована 10-12 августа, после чего 5-7 дней займет проверка в Росздравнадзоре.

"После этого, как ожидается, 15 августа вакцина может поступить в гражданский оборот",- цитирует агентство слова своего источника.

Ранее сообщалось, что данная вакцина будет применяться избирательно. В начале ее получат люди из групп риска: врачи, учителя и т.д, а также более 1500 добровольцев. На то, чтобы окончательно убедиться в ее эффективности и безопасности уйдет 5-6 месяцев. После этого вакцина будет запущена в массовый оборот, то есть в январе-феврале 2021 года.