]]>
]]>
Главная Здоровье Новости

Первая вакцина от коронавируса может поступить в оборот 15 августа

11:29 29.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Вакцина от коронавируса, созданная в Национальном исследовательском центре им. Н.Ф.Гамалеи, может поступить в гражданский оборот уже 15 августа, пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

По данным агентства, сейчас препарат проходит экспертизу в ФГБУ "Научный центр экспертизы средств медицинского применения". Предпологается, что она будет зарегистрирована 10-12 августа, после чего 5-7 дней займет проверка в Росздравнадзоре. 

"После этого, как ожидается, 15 августа вакцина может поступить в гражданский оборот",- цитирует агентство слова своего источника. 

Ранее сообщалось, что данная вакцина будет применяться избирательно. В начале ее получат люди из групп риска: врачи, учителя и т.д, а также более 1500 добровольцев. На то, чтобы окончательно убедиться в ее эффективности и безопасности уйдет 5-6 месяцев. После этого вакцина будет запущена в массовый оборот, то есть в январе-феврале 2021 года. 

Темы: Коронавирус, Вакцинация, Новые лекарства и их перспективы
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.07.2020, 16:51
Гость: Бандеровскому брехуну

Побольше жарьте шашлыки на природе и почаще шарьтесь по митингам во время пандемии.
29.07.2020, 15:34
Гость: На счет запада все верно Вами подмечено

А вот насчет "силы российской медицины ..." погорячились ... Если судить по цифрам то - количество умерших на миллион населения:
Россия - 94, США - 168, Англия -676, Бельгия - 848, Китай - 3.3, Япония - 8, Израиль -53.
Видно, что "российская медицина" не сильно отличается от американской но РАЗИТЕЛЬНО от китайской или японской. Видно не вооруженным глазом "движение в направлении цивилизованного запада". Верной дорогой идете, и еще и пытаетесь этим гордиться.
Про науку и промышленность так вообще не хочется и упоминать в цифрах ...
29.07.2020, 15:07
Гость: НХ

Те, кто знаком с реальным положением дел, считают что сила российской медицины не так велика.
Все комментарии (5)
]]>


Загрузка...
]]>
]]>








]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации