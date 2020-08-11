Дочь Путина привилась первой зарегистрированной вакциной от коронавируса

13:02

В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством, пишет РИА Новости.

По словам главы государства первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована сегодня утром. "Знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки", - добавил глава государства, отметив, что одна из его дочерей сделала прививку от COVID-19.

Путин рассказал, что после первой прививки, у его дочери поднялась температура 38, на следующий день - 37 с небольшим; после второй прививки в начале поднялась температура, а потом сошла на нет. "Чувствует себя хорошо, и титры высокие", - рассказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что основываясь на данных клинических испытаний, у многих не было вообще никаких внешних проявлений на вакцинацию.

В ближайшее время должен начаться массовый выпуск вакцины, после чего начнется добровольная вакцинация. Производить препарат планируется на двух площадках: в самом Центре Гамалеи и в компании "Биннофарм".

Согласно данным государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.