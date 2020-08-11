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Дочь Путина привилась первой зарегистрированной вакциной от коронавируса

13:02 11.08.2020
Фото с сайта Pixabay.com

В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством, пишет РИА Новости.

По словам главы государства первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована сегодня утром. "Знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки", - добавил глава государства, отметив, что одна из его дочерей сделала прививку от COVID-19.

Путин рассказал, что после первой прививки, у его дочери поднялась температура 38, на следующий день - 37 с небольшим; после второй прививки в начале поднялась температура, а потом сошла на нет. "Чувствует себя хорошо, и титры высокие", - рассказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что основываясь на данных клинических испытаний, у многих не было вообще никаких внешних проявлений на вакцинацию. 

В ближайшее время должен начаться массовый выпуск вакцины, после чего начнется добровольная вакцинация. Производить препарат планируется на двух площадках: в самом Центре Гамалеи и в компании "Биннофарм".

Согласно данным государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.

Темы: Коронавирус, Вакцинация, Новые лекарства и их перспективы
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Комментарии читателей
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11.08.2020, 19:10
Гость: Гость

Иммунитет от этой заразы должен быть только природный. Любая вакцина, созданная искусственным путём, даст только временный иммунитет. В смысле, если у вас нет врожденного иммунитета, то ваша гибель лишь вопрос времени. Мы имеем дело с организмом, который воздействует на психику человека. Поэтому если ваш организм сам не способен с ним бороться, то вы обречены. Это как одержимость. Если в вас вселяется нечто и начинает контролировать ваше тело, то причина кроется в том, что это существо смогло завладеть вашей душой. Вот в чем вопрос - почему все-таки смогло. Тоже самое сдесь - если ваш организм сам не смог победить эту западу, значит им овладел кто-то другой, и вы больше не хозяин своего тела...
11.08.2020, 19:00
Гость: Зоя

НЕ ВЕРЮ.
11.08.2020, 18:28
Гость: IgS

круто, Путин, молодцы здесь оба и сам и дочка.
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