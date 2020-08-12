Глава Минздрава пообещал привиться российской вакциной в августе

12:01

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что уже в августе планирует пройти вакцинацию российским препаратом. Об этом сообщил РБК.

Глава Минздрава назвал безосновательной зарубежную критику российской вакцины, отметив, что на Западе просто ощущают российскую конкуренцию. По словам Мурашко, многие страны применяли «форсированные режимы» для исследования, однако в случае с российской вакцинной, «у нас уже были клинические исследования и данные».

«Если говорить об РНК-вакцине, которая выпускалась за рубежом, то были публикации, что часть вакцин вышла без доклинических исследований и непосредственно использовалась у человека, чего в нашем случае категорически не происходило. Причем животные, которые получили вакцину, наблюдаются и сегодня. Происходило также их инфицирование. И по результатам — те животные, которые были провакцинированы, не заболели», — сказал министр.

Он добавил, что разработка вакцины базировалась на платформе, которая состоит из препаратов, часть которых находится на клинических исследованиях, а другая уже их прошла и получила регистрацию.

Как подчеркнул Мурашко, производство российской вакцины будет ориентировано на внутренний рынок. Однако власти ведут переговоры о поставках за рубеж через РФПИ. Экспортироваться вакцина будет, если ее будет достаточно для самих россиян, заверил глава Минздрава.