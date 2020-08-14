Композитные виниры: описание, показания и противопоказания
Композитные виниры представляют собой пластины из фотополимерного композита, накладываемые на внешнюю поверхность зубов и предназначенные для коррекции зубного ряда.
Основные отличия компониров
Современные композитные виниры - настоящий прорыв в стоматологии. С помощью этих пластин пациент получает красивую улыбку, белоснежные и ровные зубы и, как следствие, полностью преображает свой образ без серьезных временных и денежных затрат.
Установка композитных виниров осуществляется в комфортных условиях, во время проведения процедуры пациент не чувствует боли и других неприятных ощущений, для этого не требуется спиливание.
Преимущества компониров:
- В отличие от керамических виниров, в процессе установки которых требуется спиливание зубного ряда, виниры из композита устанавливают без этой травмирующей процедуры. Врач лишь слегка царапает бором зубы в тех местах, которые в дальнейшем будут соприкасаться с фотополимерным композитом.
- Установка композитных виниров выполняется в течение одного приема.
- Процедура установки полностью безопасна, безболезненна, выполняется без анестезии.
- Композитные виниры стоят дешевле керамических аналогов.
- Фотополимерный композит, из которого изготавливают виниры, считается одним из самых прочных материалов, на сегодняшний день используемых в стоматологии, поэтому виниры имеют внушительный срок службы.
- При необходимости виниры легко корректируются. Процесс снятия и последующая установка выполняются также безболезненно.
В каких случаях рекомендуют установку композитных виниров
Установка виниров возможна только профессиональным стоматологом. Второе название композитных виниров – прямые, которое они получили за возможность моделирования зубного ряда непосредственно в ротовой полости пациента.
Композитные виниры помогают навсегда решить следующие проблемы:
- Неэстетичная форма одного или нескольких зубов.
- На эмали пациента обнаружены сколы, трещины и другие нюансы, вызванные механическими повреждениями.
- Зубы имеют серый или желтоватый налет.
- Присутствует щель между центральными резцами.
- Наличие старых пломб, расположенных на самых видных местах.
- Небольшие дефекты прикуса.
- Непропорциональность зубов в ряду.
- Неровный ряд в открытой зоне.
- Верхние и нижние зубы соприкасаются, в результате чего стираются.
- Имеется пигментация в зоне улыбки.
Кто устанавливает композитные виниры
Часто такие пластины называют терапевтическими винирами. В отличие от большинства протезирующих средств, композитные виниры устанавливают не протезисты, а стоматологи. Доктор, устанавливающий виниры, каждый раз выполняет роль художественного реставратора, который в своей работе использует современные пломбировочные составы из композитов.
Очень важно, чтобы стоматолог обладал навыками работы с этими материалами, так как итоговый результат полностью зависит от его умения.
Противопоказания
Установка композитных виниров противопоказана в следующих случаях:
- в ротовой полости пациента имеются кариозные поражения;
- пациент имеет чрезмерно ломкие зубы;
- пациент не соблюдает простейших гигиенических правил по уходу за зубами;
- обнаружены заболевания десен;
- имеется аллергия на композитные материалы;
- установка виниров невозможна вследствие сильного разрушения зубов.
Композитные виниры – это современный и доступный способ получить красивую и здоровую улыбку. Виниры помогают справиться не только с проблемами здоровья зубов, но и решить вопросы психологического характера, ведь красивая улыбка открывает новые возможности для общения.