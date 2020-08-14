Композитные виниры: описание, показания и противопоказания

14:20

Часто такие пластины называют терапевтическими винирами

Композитные виниры представляют собой пластины из фотополимерного композита, накладываемые на внешнюю поверхность зубов и предназначенные для коррекции зубного ряда.

Основные отличия компониров

Современные композитные виниры - настоящий прорыв в стоматологии. С помощью этих пластин пациент получает красивую улыбку, белоснежные и ровные зубы и, как следствие, полностью преображает свой образ без серьезных временных и денежных затрат.

Установка композитных виниров осуществляется в комфортных условиях, во время проведения процедуры пациент не чувствует боли и других неприятных ощущений, для этого не требуется спиливание.

Преимущества компониров:

В отличие от керамических виниров, в процессе установки которых требуется спиливание зубного ряда, виниры из композита устанавливают без этой травмирующей процедуры. Врач лишь слегка царапает бором зубы в тех местах, которые в дальнейшем будут соприкасаться с фотополимерным композитом. Установка композитных виниров выполняется в течение одного приема. Процедура установки полностью безопасна, безболезненна, выполняется без анестезии. Композитные виниры стоят дешевле керамических аналогов. Фотополимерный композит, из которого изготавливают виниры, считается одним из самых прочных материалов, на сегодняшний день используемых в стоматологии, поэтому виниры имеют внушительный срок службы. При необходимости виниры легко корректируются. Процесс снятия и последующая установка выполняются также безболезненно.

В каких случаях рекомендуют установку композитных виниров

Установка виниров возможна только профессиональным стоматологом. Второе название композитных виниров – прямые, которое они получили за возможность моделирования зубного ряда непосредственно в ротовой полости пациента.

Композитные виниры помогают навсегда решить следующие проблемы:

Неэстетичная форма одного или нескольких зубов. На эмали пациента обнаружены сколы, трещины и другие нюансы, вызванные механическими повреждениями. Зубы имеют серый или желтоватый налет. Присутствует щель между центральными резцами. Наличие старых пломб, расположенных на самых видных местах. Небольшие дефекты прикуса. Непропорциональность зубов в ряду. Неровный ряд в открытой зоне. Верхние и нижние зубы соприкасаются, в результате чего стираются. Имеется пигментация в зоне улыбки.

Кто устанавливает композитные виниры

Часто такие пластины называют терапевтическими винирами. В отличие от большинства протезирующих средств, композитные виниры устанавливают не протезисты, а стоматологи. Доктор, устанавливающий виниры, каждый раз выполняет роль художественного реставратора, который в своей работе использует современные пломбировочные составы из композитов.

Очень важно, чтобы стоматолог обладал навыками работы с этими материалами, так как итоговый результат полностью зависит от его умения.

Противопоказания

Установка композитных виниров противопоказана в следующих случаях:

в ротовой полости пациента имеются кариозные поражения;

пациент имеет чрезмерно ломкие зубы;

пациент не соблюдает простейших гигиенических правил по уходу за зубами;

обнаружены заболевания десен;

имеется аллергия на композитные материалы;

установка виниров невозможна вследствие сильного разрушения зубов.

Композитные виниры – это современный и доступный способ получить красивую и здоровую улыбку. Виниры помогают справиться не только с проблемами здоровья зубов, но и решить вопросы психологического характера, ведь красивая улыбка открывает новые возможности для общения.